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İstanbul’da artık kaldırımda bile yürünmüyor!

Beyoğlu'nda kaza yapan araçlardan biri yol kenarında yürüyen kişiyi ezdi. Yol kenarında kazadan habersiz yürüyen yayanın yaşadığı kabus anları güvenlik kamerasına yansıdı.

android-time 17:35 6 Kasım 2018
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Beyoğlu'nda kaza yapan araçlardan biri yol kenarında yürüyen kişiyi ezdi. Yol kenarında kazadan habersiz yürüyen yayanın yaşadığı kabus anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Unkapanı istikametine ilerleyen taksi, ters yönden gelip U dönüşü yapmak için yola giren bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi, yolda yürüyen bir vatandaşa çarptıktan sonra trafik yön tabelasına çarparak durdu. Taksinin çarptığı yaya havaya savrularak yere düştü.

Kazada iki araç hasar aldı. DHA

Kazada iki araç hasar aldı. DHA

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazaya karışan sürücüleri ifadesi için polis merkezine götürdü.

Kazada yaralanan bir yaya hastaneye kaldırıldı. DHA

Kazada yaralanan bir yaya hastaneye kaldırıldı. DHA

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İki aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters yönden gelen otomobilin bir anda yola çıkması, kendi yolunda ilerleyen taksinin bu otomobile çarpması, savrulan taksinin yolda yürüyen bir yayaya çarptıktan sonra tabelaya çarparak durması yer aldı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 17:3806.11.2018
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