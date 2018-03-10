İstanbul’da yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal oldu! İşte iptal olan seferler…

İstanbul'da etkili olan sis ulaşımı negatif etkiledi. Yoğun sis sebebiyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal oldu. İstanbul'da gece başlayan sis etkisini sabah saatlerinde de sürdürdü. İşte iptal olan seferler...

Yoğun sis deniz seferlerinde de bazı iptallere neden oldu. Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerde yoğunlaşan sis ulaşımı da olumsuz etkiledi.

ŞEHİR HATLARINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Saat 11:50 itibariyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır” denildi.

GÖRÜŞ MESAFESİ ÇOK DÜŞTÜ

Görüş mesafesinin kısalmasına neden olan sis nedeniyle sürücüler D-100 ve TEM’de sis lambalarını yakarak yavaş ilerledi. Sis İstanbul Boğazı ve çevresi, Zeytinburnu’ndaki tarihi surlar ve çevresinde zaman zaman yoğunlaştı.

AKŞAM DA GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde etkisi azalan sisin gece saatlerinde yeniden görülebileceğini ifade etti.