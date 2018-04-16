İşte İstanbul belediyelerinin karnesi

''Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi'' kamuoyuna açıklandı. 37 ilçenin baz alındığı çalışmada belediyeler; süreç yönetişimi, yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsü gibi 3 ana başlıkta ele alındı. Puanlama sonucu; Avcılar, Kadıköy ve Bağcılar ilçe belediyeleri en yüksek puanı alan belediyeler oldu.

Argüden Yönetişim Akademisi’nin, Sabancı Üniversitesi, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu ve ARGE Danışmanlık’la birlikte hazırladığı ”Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” İstanbul Pera Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

İSTANBUL’UN 37 İLÇESİ ESAS ALINDI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, stratejik plan hazırlama ölçeğinde yer almamaları nedeniyle, Şile ve Adalar Belediyeleri çalışmaya dahil edilmedi. İstanbul’da bulunan 37 ilçe belediyesinde gerçekleştirilen çalışmada; belediyelerin büyük ölçüde 625 puanının altında kaldığı gözlendi.

EN ÇOK PUANI ALANLAR: AVCILAR, BAĞCILAR VE KADIKÖY BELEDİYELERİ OLDU

Süreç yönetişimi, yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsünden oluşan 3 ana başlıkla belirlenen karne puanlarında 37 ilçe belediyesinden sadece Avcılar, Bağcılar ve Kadıköy belediyeleri 625 puanın üstüne çıkarken, Büyükçekmece,Çatalca ve Esenyurt belediyeleri 325 puanın altında kaldı.

İŞTE BELEDİYELERİN ALDIĞI OYLAR

Bunun yanı sıra Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sultangazi, Şişli ve Tuzla belediyeleri 500-625 puanları aralığında yer bulurken, 325-500 puan aralığında ise, Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu yer aldı.

UZMAN İSİMLER YER ALDI

Fikret Toksöz liderliğinde gerçekleştirilen projein araştırma yöneticiliğini Dr.Fatma Öğücü Şen ve Araştırma Uzmanı İnan İzci yaptı.

Projenin danışma kurulunda ise şu isimler yer aldı: :Prof.Dr Ersin Kalaycıoğlu, Doç.Dr Erbay Arıkboğa, Enver Salihoğlu ve Prof.Dr.Korel Göymen.

“BELEDİYELERE REFERANS OLACAK BİR ÇALIŞMA”

Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr.Yılmaz Argüden proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: ”Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi projesi kapsamında geliştirdiğimiz metodoloji ile objektif ve somut verilere dayanarak, belediyelerde yönetimin yeşerdiği ortam ve iklimi başka bir deyişle yönetişim kültürünü inceledik.

Yaptığımız çalışma; yerel yönetim aktörleri ve belediyeler için yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir. Sunduğumuz bu kaynağın, belediyelerde dönüşümü ve gelişimi tetikleyen liderlere ve uygulayıcılara, ‘iyi yönetişim’ uygulamalarını geliştirme yolunda referans olmasını hedefliyoruz.”