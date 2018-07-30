Makam odasının 7 aylık tutukluluğu bitti

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yolsuzluk iddiaları üzerine mali polis tarafından mühürlenen müdür odasının cezası sona erdi. Hastane müdürünün makam odası 7 ay aradan sonra tekrar hizmete açıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük hastanelerinden biri olan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fıkraları aratmayan bir olay yaşandı.

Yolsuzluk iddiaları üzerine geçtiğimiz yıl Aralık ayında Hastane Müdürü Selahattin Gür’ün makam odasına mali polis tarafından baskın yapıldı. Baskın sırasında evrak ve bilgisayar kayıtlarına el konulurken, oda da polis tarafından mühürlendi.

7 AYLIK TUTUKLULUK SONA ERDİ

Kapısı mühürlenen ve kullanıma kapatılan odanın önüne de dikkat çekmemek için çiçek saksıları konuldu. Tam 7 ay aradan sonra odanın cezası sona erdi. Mühürler söküldü ve makam odası yeniden kullanıma açıldı.

Bu arada sözleşmeli müdür olarak görev yapan ve sözleşmesi sona eren hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Selahattin Gür ise görevine iade edilmedi.

İSTİFA EDEN SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Nisan ayının başında ani bir kararla istifa eden Gaziantep Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Turgut, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Turgut, istifasının ardından yaptığı açıklamalarda “Özellikle Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bütün yolsuzlukların tabanı. Dolayısıyla bütün kirlilik de buradan çıkıyor. Bu işleri yapan insanlar belli, savcılığa bildirilmiş durumda. Suç duyurusunu yaptım, Ankara'dan müfettiş istedim, iki ayrı dosyada yolladım, kimler arkasında zaman içerisinde temizlemezlerse çıkar.” demişti.