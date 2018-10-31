Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Malatya’da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

android-time 03:25 31 Ekim 2018
Haberler Gündem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dabakhane Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Kavgada Emrah ve Evren Yıldırım ile Sabri Korkmaz tabancayla, Sinan Yıldırım ve Mehmet Kırteke ise darp sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan Emrah Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Polis ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ş, M.K. ve H.Y’yi gözaltına aldı.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı sokağı trafiğe kapatarak inceleme yaptı. AA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 08:2431.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar