Meclis’te Metin Akpınar gerginliği! ‘Cunta bile Akpınar’a dokunmadı’

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in polis eşliğinde adliyeye götürülmesi Meclis’te AKP ile CHP ve HDP’li milletvekilleri arasında gerginliğe yol açtı. HDP’li Garo Paylan, “12 Eylül darbe cuntacısı Kenan Evren bile Akpınar’a bunu yapmadı. ‘Tombulum’ dediği Özal bile mahkemeye vermedi” dedi.

Karayolları Trafik Kanununda değişiklik öngören torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde söz alan HDP'li Paylan, Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla savcılığa götürüldüğünü savundu ve şunları söyledi:

“Akpınar demokrasi uyarısı yaptı. ‘Demokrasi olursa, kurumlar işlerse bunlar olmaz' dedi. 15 Temmuz'dan önce ben de sizi darbe geliyor diye uyardım. Bütün güçler tek adama bağlanırsa her şey olur. Akpınar ‘Yasaklar' oyunuyla Kenan Evren'i eleştirdi. Özal'ı ‘Tombulum' diye eleştirdi. Dava açılmadı. Bugün ise darbeci cuntanın başını eleştiren bir Metin Akpınar'dan konuşamayan Akpınar'a mı geldik. Trump'un heykeli yapılmış isteyen gidip tekmeliyor. Başkan oldum diye her konuşanı susturamazsınız. Susturursanız orada demokrasi olmaz. Padişahım çok yaşa diyen basın dışında basın yok, eleştirene enseni patlatırlar deniyor”

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“KİMİ KOVUYORSUN?”

Paylan'ın bu sözlerine AKP sıralarından sert eleştiri geldi. AKP'li Uğur Aydemir Paylan'a, “Cumhurbaşkanını ipe götürecek diyor sen hala Akpınar'ı savunuyorsun” diye karşı çıktı. CHP'li Mehmet Bekaroğlu da, “Akpınar'ın sözlerine katılmıyorum. Ancak o konuşmalarından dolayı adliyeye götürülmesini de kınıyorum” dedi. Paylan Metin Akpınar'ı savunmaya devam edince AKP'li diğer milletvekilleri de tepki gösterdi. Karşılıklı yüksek sesle atışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç oturuma 5 dakika ara verdi.

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Verilen arada AKP'li Aydemir CHP'li milletvekillerinin yanına gelip Metin Akpınar'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu anlattı. CHP'li Mahmut Tanal Aydemir'e Akpınar'ın sözlerini dinletmek istedi. Ancak Aydemir, “Dinlemek istemiyorum!” deyince ortam gerildi. Tanal, Aydemir'e, “Dinlemiyorsan git yerine, burada ne işin var” diye tepki gösterdi. Aydemir, “Sen kimi kovuyorsun, gitmiyorum” karşılığını verdi. Tartışmalar üzerine AKP'li diğer vekiller de CHP sıralarına geldi.

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İkinci oturumda söz alan MHP'li Mustafa Kalaycı, “Liderini ayağından asarlar, liderini zindanlarda zehirlerler. Bu sözlerin demokrasiyle hiçbir alakası yok. Hiç kimse demokrasi dışı harekete heves etmesin” dedi. AKP'li Aydemir de, “Seçimle yönetime gelmiş bir lidere söylediği sözlerden dolayı Akpınar'ı kınamanızı beklerdim” dedi. Garo Paylan Aydemir'e, “Hitler'de seçimle gelmişti” karşılığını verdi. Komisyon Başkanı Bilgiç de Paylan'a, “Hitler seçimle mi gitti, karıştırmayın” dedi. Tartışmaların uzaması nedeniyle maddelerin görüşülmesine uzun süre geçilemedi.