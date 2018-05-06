Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meral Akşener iki yüz bin imzaya ulaştı

Vatandaşlar bugün de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplayan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz için seçim kurullarında imza vermeye devam etti. Açıklanan son sayılara göre Akşener, adaylık için gereken yüz bin imzanın iki katını, imza verme işleminin üçüncü gününde toplamış oldu.

android-time 19:56 6 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Meral Akşener iki yüz bin imzaya ulaştı
Vatandaşlar bugün de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplayan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz için seçim kurullarında imza vermeye devam etti. Açıklanan son sayılara göre Akşener, adaylık için gereken yüz bin imzanın iki katını, imza verme işleminin üçüncü gününde toplamış oldu.

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri üçüncü gününde de sürdü. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza verdi. İmza verme işlemi 4 Mayıs Cuma günü saat 08:00’da başladı ve 9 Mayıs günü saat 20:00’a kadar sürecek.

İLGİLİ HABERTemel Karamollaoğlu 100 bin imzayı geçti!Temel Karamollaoğlu 100 bin imzayı geçti!

İmza işlemlerinde 6 Mayıs Pazar günü sonuçlarıysa şöyle;

Meral Akşener: 207142

Temel Karamollaoğlu: 135945

Doğu Perinçek: 45026

Vecdet Öz: 1256

Toplam: 389369

imza-sonuclari-saadet-ankaraİLGİLİ HABERCumhurbaşkanlığı seçimi için imza verme işlemi devam ediyorCumhurbaşkanlığı seçimi için imza verme işlemi devam ediyor

 

Son güncelleme: android-time 20:4306.05.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar