Meral Akşener iki yüz bin imzaya ulaştı

Vatandaşlar bugün de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplayan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz için seçim kurullarında imza vermeye devam etti. Açıklanan son sayılara göre Akşener, adaylık için gereken yüz bin imzanın iki katını, imza verme işleminin üçüncü gününde toplamış oldu.