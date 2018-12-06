Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması | Soğuk hava, kar, yağmur, fırtına…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Yurdumuzun Kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yurdun önemli bir kesiminde kuvvetli sağanak yağış ve yer yer kar yağışı bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Malatya, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir, Konya, Çankırı ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa’nın doğu kesimlerinde kuvvetli , Mersin’in iç kesimleri ile Adana’nın batı ilçelerinde çok kuvvetli , Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı olacağı tahmin ediliyor.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Mersin’in iç kesimleri ile Adana’nın batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, rakımın 1000 metre ve üzeri olduğu yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Bursa’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, rakımın 1000 metre ve üzeri olan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELI °C, 4°C

Çok bulutlu

SAKARYA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Manisa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

IZMIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MANISA °C, 7°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yüksek rakımlı yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin’in iç kesimleri ile Adana’nın batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2); Mersin’in kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Perşembe) Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve batısında zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı.

CANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz geneli ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

GİRESUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu