Erdoğan, ‘Bedelini ödeyecekler’ demişti: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Metin Akpınar'la ilgili yargıya çağrıda bulunarak, 'Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler' dedi. Erdoğan'ın çağrısının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında ‘Cumhurbaşkanı’nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehditinde bulunmak’ iddiasıyla soruşturma başlattı. İki sanatçı savunmaları alınmak üzere savcılığa davet edildi.

Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçıları Metin Akpınar ile Müjdat Gezen hakkında Halk TV'de katıldıkları Halk Arenası programında kullandıkları ifadeler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret', ‘darbeye çağrı' ve ‘ölüm tehdidi' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İşte Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama:

“Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Akpınar, Halk TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında politik eleştirilerde bulunurken ülkedeki kutuplaşmaya dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala, kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz.”

Gezen, ‘Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, millete ‘haddini bil’ diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil’ ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurul'unda Akpınar'a yüklenerek, “İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyorlar. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın, şimdi git bunun yargıda bedelini öde. Biz bu yola farklı çıktık, beni ipe götüreceksin… Yahu senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız. Bunun bedelini yargıda ödeyecekler” demişti.

Akpınar’ın avukatları: Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istendi

Sanatçı Metin Akpınar’ın avukatlarınca yapılan açıklamada, “Programda konuşulan konular, bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş, bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı’na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur” denildi.

Metin Akpınar’ın avukatları Atilla Hekimoğlu, Burçin Hekimoğlu ve İrem Hekimoğlu tarafından müvekkilleri hakkında başlatılan soruşturma üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sanatçı Metin Akpınar’ın 21 Aralık’ta konuk olduğu Halk TV’de yayınlanan “Halk Arenası” programında konuşulan konuların çok yanlış anlaşıldığı ve birtakım üzücü, hatalı çıkarımlar yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: “Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı’na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur. Konunun, kamuoyunca, olduğundan farklı anlaşılmaması arzusunu taşımakla beraber, toplumu gerçek dışı haberlerle yanlış yönlendiren söz konusu medya organları ve sorumluları hakkında da hukuki yollara başvurulacağını saygıyla duyururuz.”

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen'den ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından, Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen’den konuyla ilgili açıklama geldi. Ülgen, “Siyasetçiler neden hoşgörülerini evde unuturlar anlamıyorum. Siyasetçileri anlıyorum ama savcılar neden bu kadar ivedi davranıyor bunu bir türlü anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen şu ifadeleri kullandı;

“Her önüne gelen savcı her önüne gelen düşünce açıklamasına “vay sen Cumhurbaşkanına hakaret ettin” diye dava açarsa rejimin adı değişir. Her şey kış olur. Ağaçlar yapraklarını döker, Kuşlar ötüşünü unutur. İfade/düşünce hürriyeti, insanın özgürce fikirler edinebilme, edindiği fikir ve kanaatlerinden dolayı kınanmama, bunları meşru yöntemlerle dışa vurabilme olanak ve özgürlüğüdür. Kimse bu özgürlükleri kullanırken lafı çarpıtılarak ya da niyet okuyuculuğu yapılarak suçlanamaz. Siyasetçiler neden hoşgörülerini evde unuturlar anlamıyorum. Siyasetçileri anlıyorum ama savcılar neden bu kadar ivedi davranıyor bunu bir türlü anlamıyorum.”