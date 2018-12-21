Müsteşar lojmanı beğenmeyince! Beştepe’de ev kiraladı içine 223 bin TL harcadı

Eski Hazine Müsteşarı, Türk Exımbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi Osman Çelik’e 2016’da Hazine Müsteşarlığı görevine geldikten sonra Ankara Çankaya’daki Pembe Köşk Sitesinde bir konut tahsis edildi. Ancak konutun iki yıldır kullanılmadığını gerekçe gösteren Çelik, Beştepe’de 3 bin 450 TL’ye başka bir konut kiraladı ve daireye 223 bin TL’lik eşya aldı. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Çelik’in yaptıklarının etik dışı olduğuna karar verdi. Osman Çelik ise savunmasında, kendisine tahsis edilen konutun eski ve büyük olması nedeniyle tadilat ve eşya masrafının fazla olacağını nedeniyle yeni bir konut kiralandığını söyledi.

Türk Exımbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çelik, 2016 yılında Hazine Müsteşarlığı görevine getirildikten sonra kendisine Ankara Çankaya'daki Pembe Köşk Sitesinde bir konut tahsis edildi. Ancak konutun iki yıldır kullanılmadığını gerekçe gösteren müsteşar Beştepe'de 3 bin 450 TL bedelle başka bir konut kiraladı. Bununla da yetinmeyen müsteşar daire için 223 bin TL'lik eşya aldı.

SATIN ALANLARA SORUŞTURMA AÇILDI

Fakat aksesuar ve mobilyaların piyasanın üzerinde fiyatla alındığının ortaya çıkmasından sonra satın alma işlemini yapan personel hakkında soruşturma açıldı. Daha sonra olayda ihmali olan personelle ilgili idari işlem yapılarak en alt düzeyde ceza verildi. Ardından da verilen cezanın, personelin olumlu sicili dolayısıyla uygulanmaması kararlaştırıldı.

MÜSTEŞARI, ETİK KURUL'A ŞİKAYET ETTİLER

Yaşanan olay şikayet üzerine Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na taşındı. Etik Kurul, yaşanan olayı inceleyerek oy çokluğu ile eski Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in “Etik dışı davrandığını” belirledi. Kurul kararında tüm bu olayların sonucunda görevini yapan personelin mağdur edildiği sonucuna varıldığı da vurgulandı.

“MÜSTEŞARIN BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPILDI”

Kurul kararında dönemin Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in kendisine tahsis edilen konut yerine yeni bir konutun kiralanarak içine eşya alınması sürecinde aile fertlerinin refakatinde yapıldığının dolayısıyla müsteşarın bilgisi dahilinde yapıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı: “Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in ‘Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar' hükmüne aykırı olarak etik dışı davrandığına karar verilmiştir.”

MÜSTEŞAR: “FAZLA MASRAF OLMASIN DİYE YAPTIM”

Osman Çelik ise savunmasında, kendisine tahsis edilen konutun eski ve büyük olması nedeniyle tadilat ve eşya masrafının fazla olacağının anlaşılması nedeniyle yeni bir konut kiralama yoluna gidildiğini belirtti. Çelik savunmasında, “Satın alınan eşyaların Hazine Müsteşarlığı makamına alındığını, görevi sona erdikten sonra daireyi boşaltarak teslim ettiğini” vurguladı. Müsteşar hem kendisinin hem de eşinin alımı yapılan eşyalara ilişkin olarak herhangi bir marka ve model taleplerinin olmadığını da ifade etti.

Etik Kurul'un bürokratlar üzerinde bir yaptırımı yok ancak alınan karar Cumhurbaşkanlığı'na iletiliyor. Etik dışı davrandığı tespit edilen Osman Çelik ise Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

ADI GEÇTİĞİMİZ YIL DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Osman Çelik’in ismi Hazine Müsteşarıyken, dünürü Mustafa Balcı’nın BDDK üyeliğine atanmasıyla da gündeme gelmişti. Çelik, dünürünün atanması için hiçbir makamla görüşmediğini kendisinin konudan sonradan haberdar olduğunu söylemişti.