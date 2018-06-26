Öcalan’ın bir yeğeni daha TBMM’de

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan’dan sonra bir diğer yeğeni Ömer Öcalan milletvekili seçildi.

Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) geçen dönem milletvekilliği yapan Öcalan’ın yeğeni Dilek Öcalan'ın yerine, 24 Haziran’da aday gösterdiği Ömer Öcalan, Şanlıurfa Milletvekili oldu. Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu olan Ömer Öcalan, mazbatasını alarak TBMM'de yemin edecek ve milletvekilliği görevine başlayacak.

İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma’nın kızı olan ve 2 dönemdir HDP’den Şanlıurfa milletvekilliği yapan Dilek Öcalan, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmedi. Yerine Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın oğlu Ömer Öcalan, Şanlıurfa birinci sıradan aday yapıldı.. Öcalan da, geçen Pazar günü yapılan 27. Dönem Milletvekili seçimleri sonucu vekil seçildi.