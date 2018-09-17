Öteki Gündem programının sunucusu Cansu Canan Habertürk’ten ayrıldı

Habertürk TV'de 'Öteki Gündem' adlı programının sunucusu ve 'Selçuklu'nun Şifreleri' kitabının yazarı Cansu Canan Özgen Habertürk'teki 6 yıllık çalışma hayatını noktaladı. Sosyal medya üzerinden veda yazısı paylaşan başarılı sunucu 'Yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın' notuyla ekranlara şimdilik veda etti.

Öteki Gündem adıyla Habertürk’te yayınlanan ve Pelin Çift’in ayrılmasından sonra programın sunuculuğuna başlayan Cansu Canan kanala veda etti.

Cansu Canan Özgen’in Instagram’da paylaştığı veda mesajı şu şekilde;

Bu bir veda yazısıdır! Benim için bir insanın hayattaki duruşunu ve gücünü gitme vakti geldiğinde kalmaya direnmemek belirler. Yaklaşık 6 yıldır severek ve gurur duyarak çalıştığım kurumum Habertürk’ten bugün itibariyle, karşılıklı el sıkışarak ayrılmış bulunmaktayım.

22 yaşında küçücük bir kız çocuğu olarak girdiğim bu kapıdan, bugün dimdik, emin adımlarla kendi adına birçok şeyi başarmış olarak ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde çok büyük emekleri ve katkıları olan Ciner Medya Grup Başkanı Sayın Kenan Tekdağ ve bu süreçte birlikte çalıştığım sayısız yöneticimin katkıları büyük, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Bir de özel teşekkürlerim var. İlk günden beri beni bir anne şefkatiyle kucaklayan Didem Arslan Yılmaz’a, gece gündüz birlikte çalıştığım, yol arkadaşlarım, dostlarım Hülya Arslan Akoğul, Esra Yüksekdağ, Aynur Coşan ve Burak Özdemir’e, aynı zamanda başta program departmanı ve haber merkezi olmak üzere, burada adlarını sıralamakla bitiremeyeceğim mesai yaptığım herkese çok teşekkür ederim.