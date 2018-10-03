Prof. Dr. İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bakanlık danışmanı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bakanlık danışmanı olduğunu Twitter’dan duyurdu. Dursun, “İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz” dedi.

İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır.

Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek.

Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz. pic.twitter.com/Mr5Xi7rtZ9 — Haluk Dursun (@HalukDursun) 1 Ekim 2018

Prof. Ortaylı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne armağan etmişti.