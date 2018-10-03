Prof. Dr. İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bakanlık danışmanı olduğunu Twitter’dan duyurdu. Dursun, “İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz” dedi.
İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır.
Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek.
Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz. pic.twitter.com/Mr5Xi7rtZ9
— Haluk Dursun (@HalukDursun) 1 Ekim 2018
Prof. Ortaylı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne armağan etmişti.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.