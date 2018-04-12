Rus devlet televizyonundan ‘savaş’ uyarısı: ‘Gıda stoklayın’

Rus devlet televizyonu, 'Batılı ülkelerin savaş çığırtkanlığı yapmasına rağmen, savaş ihtimalinin düşük olduğunu' belirttikten sonra olası bir Üçüncü Dünya Savaşı çıkması durumunda sığınaklarda bulundurulması gerekenleri anlatan bir haber yaptı.

Euronews’ın haberine göre; Rossiya-24 kanalından yayınlanan haberde Rus sunucu, batılıların küresel felaket tellallığı yaptığını vurgulayarak, ‘Batılı ülkelerin savaş çığırtkanlığı yapmasına rağmen, savaş ihtimalinin düşük olduğunu’ söyledikten sonra olası bir kimyasal savaşta yapılması gerekenleri anlattı…

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Haberde sığınaklarda olası radyoaktif serpintilere karşı iyot hapları bulundurulması gerektiği belirtildi.

Diğer tavsiyeler de şöyle oldu;

Kıyamet günü için saklanabilecek çok sayıda gıda bulunuyor ama öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken şey daha az şekerli gıda saklayıp olabildiğince çok su bulundurmak.

Pirinç sekiz yıla kadar bozulmadan kalabiliyor, yulaf ezmesi ise 3 ila 7 yıla kadar saklanabilir.

Ruslar’ın favorisi karabuğday ise sadece 1 yıl dayanabiliyor.

Konserve etlerle 5 yıla kadar idare edilebilirken konserve balık iki yılda fazla dayanmıyor.

Elbette süt (tercihen süt tozu), şeker ve tuz.

Ruslar geleneksel olarak makarna stoklamaya yatkın ama işin uzmanları bunun kesinlikle sığınaklarda bulundurulmaması gerektiğini belirtiyor.

Çikolatalar, tatlılar ve kreamalar geride bırakılmalı. Bunlar iyi bir enerji kaynağı fakat susuzluğa neden oldukları için su sıkıntısı olan zamanlar için hiçde iyi bir tercih değiller.

Bu tavsiyeleri saydıktan sonra haberde Amerika’daki panik halinin daha kötü olduğunu ve Trump’ın başkan seçilmesinin ardından sığınak yapımında patlama olduğunu belirtildi.