S-400’lerin teslimat tarihi belli oldu

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık' dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, sosyal medya hesabında S-400 füzlerinin teslimat tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada S-400 füzelerinin teslimat tarihinin öne çekildiğini ifade etti.

“TESLİMAT TARİHİ TEMMUZ 2019”

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapılan Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki Üst Düzey İkili İşbirliği toplantısına iştirak ettik. İki ülke arasında savunma sanayii alanında işbirliği imkanları görüşüldü. S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık” ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile gerçekleştirdiği zirve sonrası yaptığı açıklamada, S-400 füzleriyle ilgili teslimatı erkene çekme konusunda mutabakta varıldığını söyleyip, savunma sanayisinde başka iş birliklerinin de gündem de olduğunu açıklamıştı

İşte o tweet;