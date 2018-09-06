Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sahil Güvenlik ekibi, Bodrum açıklarında 13 göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında 13 düzensiz göçmeni kurtardı. Hastaneye sevk edilen göçmenlerin tedaviye alındığı belirtildi.

android-time 18:40 6 Eylül 2018
Haberler Gündem
Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında 13 düzensiz göçmeni kurtardı. Hastaneye sevk edilen göçmenlerin tedaviye alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik botundaki ekiplerce saat 02.10’da, Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez güneyinde batmak üzere olan ve üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber tekne tespit edildi.

gocmen-dha3

Teknedeki 11 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İKİSİ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Deniz yüzeyinde yapılan inceleme sonucu yetişkin ve çocuk olmak üzere 2 erkek göçmen bilinci kapalı kurtarıldı. Sahil Güvenlik bot personelince sudan çıkarılan 2 kişi, tıbbi müdahale uygulandıktan sonra hayata döndürüldü.

gocmen-dha2

Tıbbi müdahale ile hayata döndürülen 2 göçmen ile rahatsızlanan hamile göçmen olmak üzere toplam 3 göçmen, bilinci açık olarak Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

gocmen-dha

12 Filistin ve 1 Suriye uyruklu toplam 13 düzensiz göçmen de sağ kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen göçmenlerin tedaviye alındığı belirtildi. DHA

Son güncelleme: android-time 18:4806.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar