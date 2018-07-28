Sancaktepe’de okulun istinat duvarı çöktü

Mevlana mahallesinde bulunan bir okulun istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Okul bahçesi büyük oranda zarar görürken, geçtiğimiz hafta Sütlüce'de yıkılan binanın kaçak olduğunu hatırlatan vatandaşlar 'yoksa okul da mı kaçaktı?' sorusunu sordu

Geçtiğimiz hafta Sütlüce’de yan tarafında inşaat alanına ait istinat duvarı çökmüş çökme nedeniyle bir apartman yıkılmıştı. Olayın ardından İstanbul’dan peş peşe toprak kayması haberleri gelmeye başladı. Dün akşam Sancaktepe’de bir evin yine yan tarafındaki inşaat nedeniyle yıkılma tehlikesiyle yüz yüze gelmesinin ardından bugün de aynı ilçede bir okulun duvarı yıkıldı.

İstanbul Anadolu Yakası’nda etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özelikle Ümraniye, Tuzla, Çekmeköy, Pendik ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sağanak yağışla beraber Sancaktepe’de okulun istinat duvarı da çöktü. Olay saat 11.45 sıralarında Mevlana Mahallesi Dik Sokak’ta meydana geldi. Mevlana İlkokulun istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma başlatırken toprak kaymasının devam ettiği öğrenildi.

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