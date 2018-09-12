Sigarayı bırakmak isterken canından oldu

Diyarbakır'da, fabrikada işçi olarak çalışan Murat Duman (25), 7 yıldır içtiği sigarayı bırakmak için aldığı karışımı içtikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Duman, oğlu Murat Duman ile karışımı almadan birkaç saat önce görüştüğünü belirterek, "Bana, 'Baba bir bitki ilacı aldım, sigaradan kurtulacağım' dedi. Sonra içtiği karışım nedeniyle hayatını kaybetti. Benim ciğerim yandı, başkalarının yanmasın, Devlet bu tür ilaçlar ile ilgili gerekli tedbirleri alsın" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada çalışan Murat Duman, 7 yıldır içtiği sigaradan kurtulmak için bir arkadaşından aldığını söylediği karışımı pazar günü eve getirdi. Kardeşlerinin sorması üzerine söz konusu karışımı içtikten sonra sigaradan kurtulacağını söyleyen Murat Duman, süzdükten sonra dolaba koyduğu karışımdan daha sonra bir bardak içerek banyoya girdi. Murat Duman’ın banyodan uzun süre çıkmaması üzerine şüphelenen kardeşi ve ablası, cevap almayınca kapıyı zorlayarak açtı. Banyo kapısı açıldığında baygın halde bulunan Murat Duman’ın hemşirelik eğitimi gören ablası, nabzını ve kalbini kontrol etti. Daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duman’ın cansız bedeninden otopsi için alınan örnekler incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

“BİZ YANDIK, BAŞKASI YANMASIN, DENETİM YAPILSIN”

Baba Mehmet Duman, oğlunun 17 yaşından beri sigara içtiğini, sigarayı bırakması için kendisini defalarca uyardığını belirterek, “Son dönemde kendisi de çok bırakmak istedi. Oğlumla yaşamını yitirmeden birkaç saat konuştum. Bana, ‘Baba bir bitki İlacı aldım, sigaradan kurtulacağım’ dedi. Ben de ona aldığı ilaç ya da karışımın ne olduğunu bilip bilmediğini sordum. ‘Araştıralım, sonra kullanırsın’ dedim. Buna daha önce kullananların sigarayı bıraktığını söyledi. Bir arkadaşının tavsiyesi ile 3 litrelik şişede bulunan karışımı eve getirmiş. İçerisinde ot varmış. Ablası ve kardeşi de o sırada evdeymiş. Karışımı süzdükten sonra dolaba koymuş. Bir süre sonra dolaptan çıkararak içmek istemiş” dedi.

“DEVLET DENETİM YAPSIN”

Mehmet Duman, “Devletin bu tür bitkisel denilen, ancak içerisinde ne olduğu bilinmeyen ilaçlar konusunda denetim yapması gerekir. Biz yandık, başkası yanmasın” dedi. DHA