Şırnak şehidinden duygulandıran paylaşım!

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. 1,5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladığı öğrenilen Şehit Cemil Kaçmaz'ın sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte paylaştığı, 'Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?' notu görenleri duygulandırdı.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Biliç Tepe üs bölgesinde, bugün öğlen saatlerinde havan atışı yapıldığı sırada patlama meyana geldi. Patlamada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı. İLGİLİ HABER Hakkari'de 7 şehit verdiğimiz patlamanın nedeni belli oldu! KAHRAMANMARAŞ’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz’ın (22) Kahramanmaraş’taki baba ocağına ateş düştü. İLGİLİ HABER Şırnak'ta havan topu atışı sırasında patlama: Bir şehit, dört yaralı Uludere’deki üs bölgesinde meydana gelen ve 4 askerin yaralandığı patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz’ın acı haberi, öğleden sonra Onikişubat ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi’nde yaşayan ailesine, askeri yetkiler tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan şehidin babası Yaşar ve annesi Döne Kaçmaz gözyaşı döktü. 1’i kız, 3 kardeşin ortancası olan ve 1,5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başladığı öğrenilen Şehit Cemil Kaçmaz’ın sosyal medya hesabından fotoğrafıyla birlikte paylaştığı, ‘Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?’ notu görenleri duygulandırdı. DHA

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