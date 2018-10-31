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Şişli’de cami yangını

İstanbul Şişli'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

android-time 16:00 31 Ekim 2018
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İstanbul Şişli'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan Gülez Camisi’nin çatı kısmında, izolasyon çalışmaları yapılırken saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Caminin çatısının alev alev yandığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Caminin başka kısımlarına da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın, camide hasara neden oldu.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
İSTANBUL DHA

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Son güncelleme: android-time 16:5431.10.2018
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