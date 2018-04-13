Son Dakika… 68 sanık hakkında beraat kararı verildi

Refah-Yol hükümetini devirmeye çalıştıkları iddiasıyla 28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı. Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı, Erol Özkasnak, Halil Kemal Gürüz, Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Refah-Yol hükümetini devirmeye çalıştıkları iddiasıyla, 103 sanık hakkında açılan 28 Şubat davasında karar karar verildi. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu sanıkların son savunmalarını yaptığı davada mahkeme kararını açıkladı.

SORUŞTURMAYI KOZMİK ODAYA GİREN SAVCI YÜRÜTTÜ

FETÖ/PDY’den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından açılan ve 5 yıl süren davanın soruşturması, FETÖ’den soruşturulan Tamer Tatar’ın savcılığa verdiği belgeler üzerine başlamıştı. Kozmik Oda’ya da giren FETÖ tutuklusu savcı Mustafa Bilgili’nin yürüttüğü soruşturmada, dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri olan FETÖ’cü Muharrem Köse üzerinden gönderilen belgelerle iddianamesi hazırlanmıştı. Duruşma aşamasında sanıklar, dosyadaki belgelerde tahrifat yapıldığını öne sürmüş, bilirkişiler de 5 Nolu CD’deki belgelerin delil niteliği olmadığını belirtmişti. 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra hem savcı Bilgili, hem de Adli Müşavir Köse FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Duruşmalar boyunca tüm sanıklar, delillerin sahte olduğunu ve davanın tamamen FETÖ kumpası sonucu açıldığını, FETÖ’cü savcı ile Adli Müşavir arasındaki irtibatın belirlenmesi gerektiğini söylese de mahkeme bu talepleri dikkate almadı. Hapis cezası istenmesi de tartışma konusu oldu.

İŞTE MÜEBBET İSTENENLER:

İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Muhittin Erdal Şenel, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, Yıldırım Türker, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan Nalcıoğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail Ruhsar Sümer, Şevket Turan, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ahmet Aka, Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, İzzettin İyigün, Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal.

KARAR VERİLDİ

28 Şubat 1997 yılına ilişkin, FETÖ/PDY’den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından açılan ve 5 yıl süren 28 Şubat davasında karar açıklandı.

Mahkeme, aralarında dönemim Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin simge ismi Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan da bulunduğu 21 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Ancak müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar için yaşları ve sağlık durumları nedeniyle tutuklama kararı verilmedi. Mahkeme, ceza alan sanıklar için adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirirken, ceza alan asker sanıkların rütbelerinin sökülmesi kararını verdi.

MÜEBBET ALAN SANIKLAR:

Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar, Yıldırım Türkeri.

Aralarında emekli Korgeneral Engin Alan’ın da bulunduğu 68 sanığın beraatına hükmeden mahkeme, dava sürecinde hayatını kaybeden 4 sanık hakkında davanın düşürülmesini kararlaştırdı. Heyet, 10 sanık hakkında açılan davanın ise zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.

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