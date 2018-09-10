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Son Dakika… Aksaray’da yol çöktü

İstanbul Fatih’te tırların geçiş güzergahı üzerindeki yol çöktü, yolda bazı araçlar mahsur kaldı.

android-time 21:13 10 Eylül 2018
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İstanbul Fatih’te tırların geçiş güzergahı üzerindeki yol çöktü, yolda bazı araçlar mahsur kaldı.

Olay, Fatih Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bilinmeyen bir sebepten çökme meydana geldi. Yolun Samatya yönüne giden kısmı tamamen trafiğe kapatılırken, çökmenin meydana geldiği güzergahı kullanan tırlar yolda mahsur kaldı.

Çöken yola belediye ekipleri müdahale etti. DHA

Çöken yola belediye ekipleri müdahale etti. DHA

Yolu çöktüğünü gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler yolun her iki yönüne de güvenlik şeride çekerek çalışmalara başladı. Alt yapı çalışmalarının devam ettiği yolda araçların trafik akışının farklı güzergahlardan sağladığı öğrenildi. İHA

Son güncelleme: android-time 22:2810.09.2018
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