Dikkat ‘kestane karası’ başladı!

İstanbul Bayrampaşa’da şiddetli rüzgar, bir ağacı lüks bir otomobilin üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi
İptal edilen seferler şöyle:
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
09:30 Yenikapı-Bandırma
09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
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