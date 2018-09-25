Dikkat ‘kestane karası’ başladı!

Meteoroloji’den gelen uyarıların ardından İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan rüzgar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yer yer yağmurunda etkili olduğu şiddetli rüzgar fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İstanbul Bayrampaşa’da şiddetli rüzgar, bir ağacı lüks bir otomobilin üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi İptal edilen seferler şöyle: İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO): 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 09:30 Yenikapı-Bandırma 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO): 07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

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