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Son Dakika… E-5 Karayolu’nda terör estiren o maganda yakalandı

İstanbul'da E-5 Karayolu’nda seyir halinde kuru sıkı silahla havaya ateş açan ve birçok noktada makas atarak terör estiren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

android-time 18:11 5 Kasım 2018
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İstanbul'da E-5 Karayolu’nda seyir halinde kuru sıkı silahla havaya ateş açan ve birçok noktada makas atarak terör estiren maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da bir sürücü farklı zamanlarda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak araç kullanmış ve başka bir araçtan da silahla ateş ederken görüntülenmişti. Sosyal medya hesabından paylaşıldıktan sonra tepki çeken görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında sürücü Gürkan Köse (28) yakalanarak gözaltına alındı. Kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu.

“TEHLİKEYE ATTIĞIM VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLERİM”

Gözaltına alındıktan sonra polis merkezi çıkışında konuşan Gürkan Köse, “Asker konvoyu nedeniyle havaya 2-3 el ateş açtım. Canını tehlikeye attığım bütün vatandaşlardan özür dilerim. Arabayı spor amaçlı kullanıyorum, bir daha kullanmayacağım. Bu drift değil, hızlı makas atma” diye konuştu. Bin 2 TL trafik cezası kesilen sürücü Gürkan Köse kurusıkı tabanca ile ateş ettiği için trafik polisleri tarafından karakola teslim edildi.

 

KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN MAGANDA, TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN ARASINDA DA DEFALARCA HEM "DRİFT" YAPTI HEM DE "MAKAS" ATARAK TERÖR ESTİRDİ. MAGANDA O ANLARI KAYDETTİRİP BİR DE SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI. FOTO:İHA

KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN MAGANDA, TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN ARASINDA DA DEFALARCA HEM “DRİFT” YAPTI HEM DE “MAKAS” ATARAK TERÖR ESTİRDİ. MAGANDA O ANLARI KAYDETTİRİP BİR DE SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI. FOTO:İHA

 

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, sürücü bir farklı zamanlarda bir kaç yerde makas atarak trafikte ilerlerken ve aracın camından ateş ederken görüntüleniyor.

DHA

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Son güncelleme: android-time 18:3505.11.2018
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