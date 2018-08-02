CHP’li Erkek: Noter onaylı yeterli sayıda imza yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklamada bulundu. Erkek, ilk incelemede noter onaylı yeterli sayıda imza olmadığını belirtti.

CHP'de muhalifler, olağanüstü kurultay talebi ile toplandığı imzaları Genel Merkez'e sundu ancak imza sayısı ile ilgili kafa karışıklığı sona ermedi. Değişim isteyenler genel merkeze 622 ıslak imzayı teslim etti. Ancak Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek ilk inceleme sonucu imzaların yetersiz olduğunu bildirdi. Erkek, toplam delege sayısını da 1242 olarak açıkladı ve imzasını geri çekenler de hesaplandığında imzaların yetersiz kalacağını bildirdi ve ‘'Geri çekilen imzalar da var. Sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra geri çekilen imzalar da düşülecek…Geri çekmeler de düşüldükten sonra sayının oldukça aşağılara ineceğini görüyoruz” dedi.

Muhalifler, 630 imza topladıklarını açıklarken, ellerine 622 ıslak imza olduğunu belirttiler. İmzaların son teslim tarihi 6 Ağustos'ta dolacak. Bu tarihe kadar eksik kalan ıslak imzaların teslim edilmesi gerekiyor. Kurultayın toplanıp toplanmayacağı 6 Ağustos sonrası netlik kazanacak.

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İmza sayısının yüksek olması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı karar merak konusu. Kılıçdaroğlu'nun sayının yüksek olması nedeniyle yakın çevresine karşın kurultayı kendisinin toplama kararı alabileceği belirtiliyor. Muhaliflerin de Kılıçdaroğlu'na bu yönde çağrı yapması dikkat çekiyor. Muhalifler imzaları CHP'nin sekizinci katındaki Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e teslim ettiler. İmzalar teslim edilirken delegelerin tek tek tutanak tutularak verildiği belirtildi.

DÜĞÜN MÜ DÜĞÜM MÜ?

İmzaları teslim etmek üzere genel merkeze gelen Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, milletvekilleri Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır oldu. Usluer yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

‘'Bir düğüm var ve biz diyoruz ki bu düğümü gelin hep birlikte bir düğüne çevirelim ve biz diyoruz ki CHP’nin kurultayları aynı zamanda CHP’nin düğünleridir. Önümüzde yerel seçimler var ve 24 Haziran 2018 tarihinde Genel seçimlerde aldığımız yüzde 22.6’lık bir sonucumuz var. Biz diyoruz ki yerel yönetim seçimlerine hazırlanırken en büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir ve biz diyoruz ki bu yüzde 22.6’lık puan, bizim yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur. İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir, kimin koltuktan kalkacağı kimin oturacağı asla değildir. İsteğimiz CHP’nin siyasal ideolojik tutarlılık göstermesidir. İsteğimiz yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesidir ve isteğimiz bir kadro hareketinin CHP’de başlamasıdır.

622 TASTİK EDİLDİ

Süreçte çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bunları ayıkladığımızda bugün için toplam delege sayımız 1240. Dolayısıyla noter tasdikli imza sayımızın 621 olması gerekiyor. Noter tasdikli imza sayımız 630’dur. 630 noter tasdikli imzanın 622'sini Ankara 47. Noterine tasdik ettirdik. Artı 8 belgemiz daha var. Ancak bunun ötesinde 50 delegemizin daha notere giderek olağanüstü kurultay için imza verdiklerini biliyoruz. Elimizde henüz bu belgeler yok. İmza veren delege arkadaşlarımız pazartesi akşamına kadar bizlere belgelerini ulaştırdıklarında bunlar da işleme alınacak.

DİREKT GÖNDERENLER VAR

Bazı delege arkadaşlarımız olağanüstü kurultay yapılsın yönünde imza verip, noter tasdikli imzalarını Genel Merkezimize göndermişler. Ancak onların rakamını bilmiyoruz. Genel Merkezimizin elinde olan noter tasdikli olur onaylarının açıklanmasını bekliyoruz. Kamuoyunda tartışılan bir başka konu imzasını çeken delegelerin olduğu. Aslında öncelikle böyle bir şeye ihtimal vermemiştik. Ama sonradan farklı bir şekilde farklı illerden imzasını çeken arkadaşlarımızın olduğu ya da imzası çektirilen arkadaşlarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Bu rakamı bizim bilme ihtimalimiz yok. Bu imzaların tamamının imzalar çektirildikten sonra Genel Merkez'de toplandığını biliyoruz.

BİR ÇIĞLIK VAR

Talebimiz sayısal talep değildir. Talebimiz siyasi bir talep. Bu talebi yapanlar sadece CHP delegeleri değil, tüm seçmenlerden gelen bir talebi bir olağanüstü kurultay çağrısına dönüştürerek yapmıştık. CHP'de bir çığlık var, bu çığlığı hepimiz görüyoruz. CHP'de bir arayış var. Sadece CHP'de değil tüm Türkiye'de demokrasi istiyoruz. CHP olarak diyoruz ki demokrasinin talebini biz yapıyoruz. Türkiye'ye demokrasiyi biz getireceğiz. Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce CHP'de demokrasi olmalı. Geçtiğimiz günlerde 59 il başkanımız, 129 milletvekilimiz, Genel Merkezimize olağanüstü kurultay yapılmasın yönündeki talebe karşın bir açıklama yaptılar. Bu destek önemli diye düşünüyorum. Böyle bir destek varken Genel Merkezimizin kurultaydan çekinecek her hangi bir şeyleri de olmamalı. Kurultay delegemizin karşısına çıkamazsak, siyasal ve akademik çevrelerin analizini yapamazsak, daha demokratik tüzük ve program içeriği ile toplanamazsak biz yarın milletimizin karşısına nasıl çıkacağız, nasıl oy isteyeceğiz, bunları da sorguluyoruz. Bir an önce gerek partimizin içinde gerekse kamuoyunda bu tartışmalar sonlandırılmalı ve Türkiye'nin sıcak gündemine dönülmelidir. Olağanüstü Kurultay tabi ki bir felaket değildir.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu'ndan beklentimiz imzaların takibini, devam eden süreç içerisinde olağanüstü kurultay sürecinin biran önce sayın genel başkanımız tarafından başlatılmasıdır. Sağ duyunun, ortak aklın bizzat sayın genel başkanımız tarafından oluşturulmasıdır. Biz Atatürk'ün kurduğu partiyi asla ve asla AKP'nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz. Yine ilaveten söylemek istiyoruz ki olağanüstü kurultay, CHP'nin tüm örgüt ve üyeler için birleştirici güç olacaktır. Son söz olarak diyoruz ki olağanüstü kurultayımız önce parti sonra tüm Türkiye için hayırlı uğurlu olsun.''