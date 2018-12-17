Son dakika: Ankara’daki tren kazası ile ilgili şüpheliler ifade verdi!

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden hareket memuru Sinan Y. savcılık ifadesinde, "Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum" dedi. Makasçı Osman Y. de savcılık ifadesinde, "Elektrikli makas işleyişini görmedim, eğitimini de almadım. Bilmediğimi üstlerime söyledim" ifadelerinde bulundu.

Kazada ihmalleri bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir'e ifade veren şüpheliler, “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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ŞÜPHELİLER, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI



Ankara’da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kontrolör Emin E.E., hareket memuru Sinan Y. ve makasçı Osman Y.’nin savcılık sorgusu tamamlandı. 3 şüpheli, ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin savcılık sorgularında suçlamayı kabul etmediği ve yönetmelikteki talimatları yerine getirdiklerini söyledikleri belirtildi. Hareket memuru Sinan Y. ifadesinde, yönetimi suçladı.

Sinan Y., gündüz mesaisinde 10, gece mesaisinde 14 saat çalıştıklarını, kaza günü saat 18.00’de iş başı yapıp, saat 08.00’e kadar çalıştığını söyleyerek, “Benim sorumluluğum nöbetçi olduğum zamanda Ankara YHT Gar’da gara gelen yolculu ve boş trenlerin yollara kabulü ve hareket saati geldiğinde trafik kontrol memurundan yol izni alıp treni sevk etmek ve tren teşkil memuruna treni hangi yoldan hangi hatta alması gerektiğini belirtmektir. Tren teşkil memuru da benim verdiğim talimat üzerine hangi yoldan hangi hatta makasları tanzim ettiğini bana bildirerek teyit eder. Bende treni trafik kontrol memurunun verdiği seyir izni numarasını belirterek sevk ederim. Tren hareket etmeden önce tren makinisti ya benim yanıma gelir ya da ben onun yanına giderim. Kendisine son yarım saate kadar gelen trenlerin nerelerde ne kadar hız yapabileceğini gösteren belgeyi veririm. Bu esnada kendisine treni sevk edeceğim hattı söylemem, zira yayınlanan emir gereğinde Ankara’dan tüm YHT’lerin trafik kontrol memurunun aksi talimatı olmadığı sürece çıkacağı hat H1’dir” diye konuştu.

Trafik kontrol memurunun kendisine verdiği seyir izni talimatı üzerine kendisinin trene H1’den hareket emrini verdiğini anlatan Sinan Y., “Yollardaki makaslar arasındaki mesafe yaklaşık 15 metredir. H2’den H1’e geçişi sağlayan S makasının en yakın olanı 11. yoldaki makasa olan uzaklığı yaklaşık 300 metredir. S makasın H1’deki diğer ucuna uzaklığı yaklaşık 10 metredir. Tren teşkil memurunun bu mesafeyi her defasında geçip makası tanzim etmesi gerekmektedir. Benim gardan çıkan trenin hangi hatta girdiğini ve ilerlediğini görmem mümkün değildir. Ayrıca ben tren teşkil memuruyla hat yönlendirmesi yapıp, teyidini aldığım için tren makinistiyle zaman zaman hangi hatta olduğu konusunda görüşme yaparım. Bu olayda hangi hatta olup olmadığını sorduğumu hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.

Sinan Y., şunları kaydetti:

“Meydana gelen olayda tren makinistleri 11. yoldan hareket ettikten sonra S makas değişikliği ile H1’e girmesi gerektiğini ancak makas değişikliği yapılmadan H2’ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen neden bu konuda benimle iletişime geçmediklerini bilmiyorum. Tren teşkil memuru da (makasçı) bana trenin H1’den başka hatta (H2’ye) geçtiğine dair herhangi bir bildirimde bulunmadı. Ben tren teşkil memuru Osman Y. ile GSMR konuşmasıyla teyit aldığımı hatırlıyorum. Bu konuşma kayıtlarında da mevcuttur. Yollardaki makaslar kolla ya da kolay olsun diye matkapla çevrilerek düzenlenir. S makas panonun içinde bulunan butona basarak düzenlenir. Bunu tren teşkil memuru makasta değişiklik olduğunu görür ve duyar. Panoda makasın hangisine geçtiğini belli edecek bir işaret yoktur.”

Sinan Y., “Olay, tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1’e aldığına dair teminat vermesine rağmen S makası H1’e tanzim etmemesi, H2’ye girdiğini gören 81201 YHT makinistlerinin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi vermemesinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Ayrıca 9 Aralık 2018’den önce daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum. Benim olayın meydana gelişinde herhangi bir kusurum yoktur. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

İŞTE MAKASÇININ İFADESİ

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen makasçı Osman Y., savcılık ifadesinde, olay günü saat 05.00 sıralarında, hareket memuru Sinan Y.’nin talimatıyla kılavuz lokomotifin 8’inci yoldan H1’i takiben gitmesi için makası tanzim ettiğini söyledi. Osman Y., “Daha sonra akşamdan 12’nci yolda olan saat 06.10 İstanbul trenini hareket memurunun talimatıyla H1’e tanzim edip gönderdik. Saat 06.50 Eskişehir treni boş olarak geldi. Hareket memurunun talimatıyla makasını tensip edip 13’üncü yola aldım. Bu treni yola alırken 12’nci yol başındaki makas buzlandığı için iğne ucu oturdu; ancak kilitleme yapmadı. Ben de hareket memuruna bu durumu bildirdim. Treni yavaş hareketlerle yola yerleştirdik” dedi.

“ELEKTRİKLİ MAKAS İŞLEYİŞİNİ GÖRMEDİM, EĞİTİMİNİ DE ALMADIM… BİLMEDİĞİMİ ÜSTLERİME SÖYLEDİM”

Osman Y., Ankara- Konya hattındaki Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) hareketiyle ilgili ise şunları söyledi:

“Gece en son gelip 11’inci yolda park halinde olan saat 06.30 Konya trenini, hareket memurunun H1’den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrollü ‘S’ makası, yeşil renkli butona basarak H1’e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y.’ye bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum. Ben panodan elektrik kontrollü makasın işleyişini daha önce görmemiştim, eğitimini de almadım. Sadece 9 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle bu makasın önemi arttığı için 8 Aralık 2018 tarihinde servis müdür yardımcısı olarak bildiğim Ergün beye bu makasın kontrolünü bilmediğimi söyledim. ‘Sen S makasın işlevini yapmazsın, öbür makaslara bakarsın’ dedi. Ben yine de kendisine sordum. O da bana anlattı. Ancak gece nöbetinde tek başına kalınca ne olacağı konusunda herhangi bir şey söylemedi. Zira o gece nöbetinin tek kişi tutulduğunu bilmiyordu. Ben de nöbete girdiğim ilk gün olan 9 Aralık günü öğrendim. Çalışma takvimimi ve mesaimi YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı belirler. Görev yaptığım süre içinde hiç gelip beni kontrol etmedi.”

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