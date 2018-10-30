Son dakika… İstanbul E-5’te vahşi infaz

İstanbul Şirinevler’de E-5 yanyol üzerinde duraklayan araç içerisindeki şahıs silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan şahıs hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay dün akşam saat 23.00 sularında, Bahçelievler Şirinevler’de E-5 yanyol üzerindeki 34 BOM 050 plakalı otomobilin içerisinde meydana geldi. Araçtaki ismi öğrenilemeyen bir şahıs silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan şahıs hayatını kaybederken, MOBESE kameralarının dibinde saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

“Silah sesleri duyduk”

Olayın olduğu sıra silah seslerini duyduğunu belirten Ferhat Bidikçi, “Biz dört el silah sesi duyduk, hemen koştuk baktık. Bir genç 30-35 yaşlarında arabanın içinde kafası kanlar içerisinde duruyordu. Büyük ihtimalle kafasından vurulmuştu. Vuranlar kaçtı herhalde” dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, araba ve çevresinde geniş çaplı çalışma yaptı. İnfaz edilen şahısın cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA