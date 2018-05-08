Son Dakika… İYİ Parti kurucusuna silahlı saldırı

Geçtiğimiz günlerde Bağcılar'daki seçim standına bıçaklı saldırı gerçekleştirilen İYİ Parti'nin, bu kez de İYİ Parti kurucu üyesi, Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı ortaya çıktı. Saldırı anında Aslan'ın evde olmadığı öğrenilirken, olayın daha önce gerçekleştiği iddia edildi.

Geçtiğimiz Pazar günü İYİ Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı'nın, Bağcılar Meydanı'nda seçim çalışmaları yürüten standına yönelik gerçekleşen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı.

İddialara göre, İYİ Parti kurucu üyesi Mehmet Aslan Beykoz’daki evine gittiğinde şok yaşadı. Evine silahlı saldırı düzenlendiğini gören Aslan polise haber verdi. Olay yerinde giden polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler motosikletli bir saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

“ÖLÜMDEN ÖTE KÖY YOK”

İfade verdikten sonra emniyet önünde açıklama yapan Mehmet Aslan, “Emniyetten arkadaşlarımız geldiler gerekli tahkikatı başlattılar. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve polisine güvenimiz sonsuz. Bunu kim yaptıysa onlar açığa çıkartırlar. Ama bu kimler tarafından yapıldıysa şunu bilsinler: Ölümden öte köy yok. Anamız babamız boşuna ismimizi Mehmet koymadı. Biz bu ülkeyi ölümüne sevdik. Biz ne korkuyoruz, ne yılıyoruz, ne vazgeçiyoruz. Bunca arkadaşla Türkiye’ye hepimiz inanıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar, ne olursa olsun bu ülkenin iyiliği için, Türk milletinin bekası için, geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye iyi olacak. Allah herkesin yolunu açık etsin ” dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OYUNCULUKTAN SONRA SİYASETE ATILMIŞTI

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu olarak bilinen ve ardından sinema dünyasına adım atan Mehmet Aslan 2017 yılına kadar MHP saflarında siyaset yapıyordu. 2014-2015 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul il başkan yardımcılığı görevini yürüten Aslan, son seçimlerde MHP'nin İstanbul 2. Bölge 4. sıra adayıydı. Aslan daha sonra MHP’den istifa etmiş ve 2017 yılının Ekim ayında kurulan İYİ Parti’ye geçmişti.