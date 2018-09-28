Son dakika: Kasırga Yunanistan’a geldi! Okullar tatil oldu…

Pazar günü Türkiye'ye gelmesi beklenen tropik kasırga Yunanistan'a ulaşmak üzere. Son dakika haberlerine göre Yunanistan'da önlemler artırıldı, bazı şehirlerde okullar tatil edildi. İşte komşuda Zorbas adı verilen tropik kasırga hakkında detaylar...

Yaklaşmakta olan tropik kasırga ile ilgili son dakika ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Komşuda Zorbas adı verilen tropik kasırganın Cuma ile Pazartesi günleri arasında Yunanistan´ın üzerinden geçerek Türkiye’ye geçmesi bekleniyor.

ÖNCE GİRİT’İ VURACAK!

Afet boyunda büyük hasarlar verebilecek kapasitede olan Zorbas, Perşembe günü Yunanistan´a yaklaşıyor. İlk olarak Girit´ten geçip Peloponez, Ege ve Kiklades adalarını saracak olan kasırganın, Attika bölgesinde de baş göstermesi bekleniyor.

ÖNEMLER ARTIRILDI OKULLAR TATİL OLDU

“Ksenofon” adındaki kötü hava koşulları, şiddetli rüzgârlar ve bu dönem için alışılmamış düşük ısı düzeyi ile ülkeyi sarmış durumda. Limanlarda tekneleri deviren, ağaçları söken 10-11 bofor şiddetindeki rüzgâr, Attika başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde bugün okulların kapalı tutulmasına neden oldu. Pazartesi´den sonra doğuya doğru ilerleyecek olan Zorbas`ın yönünü değiştirmediği durumunda Türkiye´ye geçmesi bekleniyor.

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