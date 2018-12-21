Son dakika… Köprü geçişlerine af Meclis Başkanlığı’na sunuldu

Köprü geçiş cezalarına af getiren yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Edinilen ilk bilgilere göre yasa teklifinde 10 madde yer alıyor.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım köprü geçiş cezası mağdurlarıyla bir araya gelip cezalı köprü geçişleriyle ilgili, “Ulaştırma Bakanlığı yeni düzenleme yapmalı” açıklamasını yapmıştı. Köprü cezalarına af getirilmesini ön gören yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cezalı köprü geçişlerine ilişkin, “6001 sayılı Karayolları Kanunu’na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis’ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu” ifadesini kullanarak af bekleyenleri sevindirmişti.