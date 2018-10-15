Bakan duyurdu: KYK burs ve kredi başvuruları başladı! İşte e-Devlet KYK başvuru ekranı!

Günlerdir internette en çok araştırılan konuların başında gelen KYK kredi ve burs başvuruları başladı. e-Devlet'ten başvuru yapmak isteyenler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ilgili formları doldurmaları gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK kredi ve burs başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Haberimizdeki linki kullanarak KYK kredi ve burs başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Üniversite öğrencilerine güzel haber. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Kasapoğlu “Sevgili Gençler; 2018-2019 Yılı için lisansta 500, yüksek lisansta 1.000, doktorada ise 1.500 liraya yükselttiğimiz Kredi/Burs başvuruları başladı. Başvuru için son tarihin 21 Ekim 2018 saat 23:59 olduğunu hatırlatmak isterim. Hayırlı olsun.” dedi. İşte KYK kredi ve burs başvuru ekranı… KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLA Sevgili Gençler; 2018-2019 Yılı için lisansta 500, yüksek lisansta 1.000, doktorada ise 1.500 liraya yükselttiğimiz Kredi/Burs başvuruları başladı. Başvuru için son tarihin 21 Ekim 2018 saat 23:59 olduğunu hatırlatmak isterim. Hayırlı olsun. : https://t.co/yD3AXGGP7j — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 15 Ekim 2018 BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR? Burs: Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. Öğrenim kredisi: Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. KİMLER BURS ALABİLİR? Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir. KİMLER ÖĞRENİM KREDİSİ ALABİLİR? Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.