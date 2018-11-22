SON DAKİKA: Meteoroloji tüm yurdu uyardı! İstanbullular dikkat! Soğuk hava, kuvvetli yağmur, fırtına…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Marmara Denizinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İşte yurtta ayrıntılı hava durumu gelişmeleri…
İSTANBUL’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Kırklareli’nin kuzey kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Ş. Urfa, Mardin, Siirt, Batman, Van'ın kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
YAĞIŞLAR CUMARTESİYE KADAR SÜRECEK
Yurdumuz Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların, Cumartesi (24.11.2018) gününe kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra hafta sonunda ülkemizi terk etmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR
Yurt genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe (22.11.2018) gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisiyle Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de Pazar (25.11.2018) gününe kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların söz konusu bölgelerde mevsim normalleri civarı ve yer yer 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.
22.11.2018 (Perşembe); Ülke genelinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay, Osmaniye, Giresun, Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul’un kuzey ilçeleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELI °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAKARYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
IZMIR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
MANISA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AKSARAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
CANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKISEHIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KARABÜK °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GİRESUN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genel olarak yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur, kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ş.Urfa, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SIIRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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