SON DAKİKA: Meteoroloji tüm yurdu uyardı! İstanbullular dikkat! Soğuk hava, kuvvetli yağmur, fırtına…

Kış sonunda geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalara göre hava sıcaklığı düşecek, Marmara'da fırtına etkili olacak. Ayrıca Kırklareli'nin kuzey kıyıları, İstanbul’un kuzey kesimleri, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin’in kıyı kesimleri, Ş. Urfa, Mardin, Siirt, Batman, Van’ın kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşların tedbirini alması gerekiyor. İşte yurtta son dakika hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Marmara Denizinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İşte yurtta ayrıntılı hava durumu gelişmeleri…

İSTANBUL’A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kırklareli’nin kuzey kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Ş. Urfa, Mardin, Siirt, Batman, Van'ın kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YAĞIŞLAR CUMARTESİYE KADAR SÜRECEK

Yurdumuz Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların, Cumartesi (24.11.2018) gününe kadar tüm yurtta etkili olduktan sonra hafta sonunda ülkemizi terk etmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Yurt genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe (22.11.2018) gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisiyle Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de Pazar (25.11.2018) gününe kadar hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların söz konusu bölgelerde mevsim normalleri civarı ve yer yer 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.

22.11.2018 (Perşembe); Ülke genelinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Hatay, Osmaniye, Giresun, Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul’un kuzey ilçeleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

MANISA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

CANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKISEHIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARABÜK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GİRESUN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genel olarak yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur, kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ş.Urfa, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.