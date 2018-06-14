Son dakika… Suruç’ta AKP’lilere saldırı gerçekleştirildi

Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti 26’ncı Dönem Milletvekili ve 27’nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler ile karşı karşıya geldikleri bir grup arasında tartışma çıktı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kısa sürede büyüyen tartışmada Milletvekili Yıldız ve beraberindekilere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırıldı. Saldırı sonrası yetkililerden yapılan açıklamada 3 kişinin öldüğü, 8 kişininde yaralandığı açıklandı. DHA