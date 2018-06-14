Son dakika… Suruç’ta AKP’lilere saldırı gerçekleştirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada bir grupla tartıştı. Tartışma sırasında silahların konuşması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti 26’ncı Dönem Milletvekili ve 27’nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler ile karşı karşıya geldikleri bir grup arasında tartışma çıktı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kısa sürede büyüyen tartışmada Milletvekili Yıldız ve beraberindekilere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırıldı. Saldırı sonrası yetkililerden yapılan açıklamada 3 kişinin öldüğü, 8 kişininde yaralandığı açıklandı. DHA