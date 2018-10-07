Taksim metrosunda esrarengiz ölüm

Taksim Meydanı'nda metro istasyonunun giriş merdivenlerinde 21 yaşındaki Gökhan Özgel isimli gencin cansız bedenine ulaşıldı. Özgel'in neden öldüğüne dair hiçbir bulguya rastlanmazken, kayıtlara şüpheli olarak geçen ölümün gerçek sebebi otopside belli olacak.

Taksim Metro İstasyonu’nun Taksim Meydanı’ndaki girişinin merdivenlerinde saat 04.30’da hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeyi yapmak üzere 112 Acil Servis ekiplerine çağrıda bulundu. Acil Servis ekipleri, söz konusu kişi üzerindeki incelemeleri sonucu, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri metro girişini şeritle kapatarak, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri olay yerine çağırdı. Hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki Gökhan Özgel olduğu belirlenirken, Özgel’in cansız bedeni ambulansa taşınarak morga kaldırıldı. 21 yaşındaki gencin sır ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti. Gencin kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak. DHA

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