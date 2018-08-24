Tarihi okul müze olacak diye boşaltıldı, imam hatip yapıldı

İmam hatiplere ilgi olmamasına rağmen iktidar ısrarcı. 3 imam hatip ortaokulu, 3 imam hatip lisesinin olduğu Giresun’da, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası hülle yoluyla imam hatip lisesine çevrildi...

Giresun'un 70 yıllık tarihi okulunda tepki çeken dönüşüm!.. 1947 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz yıl alınan ani bir kararla boşaltıldı. Lise, başka bir mevkiye taşındı. Henüz eğitim-öğretim yılı sona ermeden ve öğrencilerle velilere bilgilendirme dahi yapılmadan gerçekleştirilen bu acele taşınma, o günlerde tepkilere neden olmuştu. Yapılan açıklamalarda, tarihi binanın ‘Kent Müzesi'ne dönüştürüleceği bildirilmişti.

6 İMAM HATİP OKULU VAR

1 yıl boş bekletilen tarihi binaya, söylenenin aksine Kent Müzesi yapılmadı. Kent Müzesi olacağı beklenen ve bir yıldır boş olan tarihi binaya, Hurşit Bozbağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tabelası asıldı. Hurşit Bozbağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin daha önce kullandığı bina ise Hurşit Bozbağ İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürüldü. Giresun merkezde halen üç adet imam hatip ortaokulu, bir adet kız Anadolu İHL, bir tane erkek Anadolu İHL ve bir tane de İHL bulunuyor.