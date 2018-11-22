Soğuk, fırtına, yağmur… Hepsi birden vuracak! | Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarıları

Yağmur, soğuk, fırtına! Son dakika uyarılarına göre bugün yurdu hepsi etkileyecek. Marmara'da yaşanması beklenen fırtına sebebiyle Meteoroloji uyarı yayınladı. Fırtına ve yağışlarla beraber sıcaklıklar da hissedilir şekilde düşecek. İşte son tahmniler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son dakika uyarılarını yayınladı. Bugün yurdun birçok bölümüne yağışlar hakim olacak ve özellikle Marmara’da etkili bir fırtına görülecek. Sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. Meteoroloji yağışlar için de son dakika uyarısında bulundu, Kırklareli’nin kuzey kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili yağışlar yaşanacak…

YAĞMUR, FIRTINA, SOĞUK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kırklareli’nin kuzey kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Ş. Urfa, Mardin, Siirt, Batman, Van'ın kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KUVVETLİ YAĞIŞLAR ETKİLEYECEK

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yağışların ise Kırklareli’nin kuzey kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Ş. Urfa, Mardin, Siirt, Batman, Van'ın kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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