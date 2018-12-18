Türkiye’de birçok hastanede kuduz aşısı bulunamıyor!

İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Edirne gibi birçok ilde kuduz aşısı bulunamıyor. Hayvan ısırmasıyla vücuda yayılan ölümcül bir virüsle karşı karşıya kalan vatandaşlar, kuduz aşısı olarak tedavi edilmek için başvurdukları hastanelerde "aşı yok" cevabıyla karşılaşıyor.

Seda ÖNCELER, Tamer YAVUZ-sozcu.com.tr

İşte yurt genelinden ‘kuduz aşısı’ manzarası…

EDiRNE

Edirne'de küçük bir çocuğun köpek ısırmasıyla hastanelerde kuduz aşısı olmadığından Kırklareli iline giderek aşı yaptırdı.

Ailesi ile beraber Söğütlük kent ormanında hafta sonunu değerlendiren Yücel Şen, 5 yaşındaki oğlunun köpekle oynadığı esnada eşofmanının üzerinden bacağını ısırdığını fark etti. Oğlunun köpekle oynadığı esnada cep telefonun ile görüntü aldığını belirten Şen, yaşanan olayın ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne gittiklerini söyledi. Hastanede aşı olmadığını öğrendiklerini kaydeden Şen, “Oradan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek kuduz aşısı sorguladık. Orada da aşı olmadığını öğrenince şok yaşadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. İlçe hastanelerini tek tek aradık, hiçbir ilçede olmadığı bizlere belirtildi. En son Kırklareli'yi aradık, orada olduğunu öğrendik. Kendi imkanlarımızla Kırklareli'ye giderek, aşımızın ilk dozunu yaptırabildik. Ama bu esnada çok zor anlar yaşadık. Bugün öğle saatlerinde hastaneden aradılar, aşının geldiğini bize ilettiler, ama biz büyük sıkıntılar yaşadık. Eğer bugün de aşı gelmeseydi Kırklareli'nin Babaeski ilçesine giderek ikinci dozunu yaptıracaktık.” dedi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ise ülke genelinde aşı sıkıntısı olduğu ancak giderildiği belirtildi.

İZMİR

İzmir’de geçtiğimiz günlerde kuduz bir köpeğin ısırmasına maruz kalan Engin Savaş, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Geçtiğimiz cumartesi günü bir köpek tarafından ısırıldım. Hemen hastaneye gittik iki doz vuruldum. Ancak üç doz daha vurulmam gerekiyor bu aşıyı. İzmir’de birçok hastaneye gittim hepsinden ‘Şu an Türkiye’nin hiçbir yerinde aşı yok’ cevabı aldım. Aile hekimine ne olacağını soruyorum ‘en kısa zamanda aşı olmanız gerekiyor’ diyor. Sağlık Bakanlığı’nı aradım ‘Bu ilaç ithal, birkaç gün sonra gelecek’ dediler. İthalse daha önce temin etselerdi. Benim gibi binlerce mağdur var. Ölmemizi mi istiyorlar, ben ölürsem bunun hesabını kim verecek? Delirmek üzereyim bu işle kim ilgilenecekse artık bir an önce ilgilensin.”

ANTALYA

Antalya’da ise kuduz aşısı olmak için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran bir vatandaş, yine aynı şekilde ‘aşı yok’ cevabıyla karşı karşıya kaldıklarını, ‘nerede varsa orada gidip tedavi olalım’ diye sorduklarında ise, Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı cevabını aldıklarını belirtti.

BALIKESİR

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hasta ziyareti için gittiği Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nin acil servisinde kuduz aşısı için gelen bir yakınıyla karşılaştığını ve ülkemizdeki hiçbir hastanede kuduz aşısı olmadığı cevabını aldıklarını belirtti.

ANKARA

Kuduz aşısı yokluğu Sağlık Bakanlığının ve diğer sağlık kurumlarının bütçesinin görüşüldüğü Meclis oturumuna da yansıdı. Görüşmeler sırasında söz alan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, kuduz aşısıyla ilgili Sağlık Bakanına “Antalya’da kuduz aşısının bulunamamasının sebebi nedir?” diye sordu. Özer, Antalya’da bir süredir kuduz aşısı bulunamadığını, İl Sağlık Müdürlüğüne sorduklarında ise ‘hafta içerisinde aşının geleceği' bilgisi verildiğini, meselenin hayati önemi göz önüne alındığında sorunun bir an çözülmesini isteyerek Sağlık Bakanına şu soruları yöneltti:

Antalya’da kuduz aşısının bulunamamasının sebebi nedir?

Bu süreçte kaç hasta aşılanmamıştır?

Başka şehirlerimizde de kuduz aşısı sıkıntısı var mıdır? Varsa sebebi nedir?

Son bir yılda ülke genelinde kaç kuduz vakası yaşanmıştır? Ölümle sonuçlanan olmuş mudur?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: ”KUDUZ AŞISIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUN YOK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kuduz aşısıyla ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını savundu. Bakan Fahrettin Koca, yanıtında şunları söyledi: “Kuduz aşısıyla ilgili herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır, bugün pazar olmasına rağmen sabah 70 bin doz bütün ülkeye dağıtılmaya başlanmıştır.”

KUDUZ NEDİR?

Kuduz, merkezi sinir sistemini ağır şekilde etkileyen ve hayvandan insana geçen viral bir hastalıktır. Genellikle enfekte hayvan tarafından ısırılmalar sonucu bulaşır. Hastalık, insanlarda ilk önce halsizlik, ateş, iştahsızlık, bulantı, baş ve boğaz ağrısı gibi hastalığa özel olmayan belirtiler başlar. Isırık yeri ve çevresinde ağrı ve kaşıntı görülebilir. Yutak felci sebebiyle kuduzun karakteristik belirtisi olan sudan korkma görülür. Daha sonra hasta komaya girer ve ölüm meydana gelir. Hastalığın kuluçka süresi sekiz günden iki yıla kadar değişebilir. Ortalama kırk gündür. Bu devrede kuduz aşısı veya anti serumu yapılırsa hastalık belirti vermeden önlenebilir. Aşının amacı vücutta çabuk ve yüksek seviyede antikor üretilip virüsün nötralize edilmesidir. Klinik belirtiler çıktıktan sonra aşıdan fayda beklenemez.