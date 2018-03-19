Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte üç aylarda yapılacak ibadetler

Müslümanlar için en önemli zaman dilimi olan mübarek üç aylar başladı. Üç ayları en güzel şekilde değerlendirmek isteyen Müslümanlar merak ediyor: Üç aylarda nasıl ibadet etmeliyiz? Haberimizde üç ayların anlam ve önemini bulabilirsiniz...

Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan üçaylar 19 Mart 2018 tarihinde başladı. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşıyor. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunuyor. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Ramazan Ayı’nın ilk günü. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günü.

2018 KANDİLLERİ

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Üç Aylar, Receb ayı ile başlayıp, Ramazan ayı ile biten feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimidir. Bu aylar, rahmet dalgalarının başladığı, manevi huzur ve sükunun kalplere doğduğu, ilahi rahmetin coştuğu aylardır. Bu aylar girince, mü'minlerin ruhlarını manevi bir hava kaplar. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber (sav)'in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilir. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a)'den şöyle rivayet edilmiştir: “Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber (sav) şöyle derdi: Allahım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.

Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise, “Kandil Geceleri” adı altında “kutsal veya mübarek” olarak ilan edilen beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine; Mirac gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine; Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine; Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar.

RECEB AYI

Muharrem ile başlayan ve Zilhicce ile sona eren Kamerî takvim aylarının yedincisi olan Receb, aynı zamanda “üç aylar”ın ilkidir. Hz. Peygamber (sav) ‘in Receb ayı girdiğinde: “Allahım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.”diye dua etmiştir.

ŞABAN AYI

Kamerî ayların sekizincisi olup, Receb ile Ramazan ayları arasında yer alır. Sahih rivayetlere göre Peygamberimizin Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Şa'bân ayıdır. Üsâme b. Zeyd (r.a) şöyle bir hadis rivayet etmiştir: “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şa'bân ayında tuttuğu orucu hiçbir ayda tutmamıştır. Kendisine: “Ey Allah'ın Resulü! Senin, Şa'bân ayında tuttuğun orucu başka bir ayda tuttuğunu görmedim” dedim. O da şöyle buyurdu: “Şaban, Receb ile Ramazan arasında insanların gafil bulunduğu ve amellerin, âlemlerin Rabbi olan Allah'a yükseldiği aydır. Ben de amelimin (Allah Teala'ya) oruçlu olduğum halde yükselmesini seviyorum.”

RAMAZAN AYI

Kameri aylardan dokuzuncusu ve Müslümanların oruç tutmakla mükellef oldukları, dinimizce yüce ve kutsal kabul edilen ay'a denilir.Ramazan ayını değerli yapan özelliklerin başında Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmeye başlanması gelir. Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle ifade edilmektedir: “O Ramazan ayı ki, Kur'an o ayda indirildi.” Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğinin bildirildiği cümlenin hemen akabinde, “İçinizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun” buyrularak, orucun Ramazan ayında tutulması emredilmiştir. Ramazan orucu, Bakara suresinin 183-184. ayetlerinin inmesiyle hicretin ikinci yılında Bedir savaşı öncesinde Şâban ayında farz kılınmıştı.

ÜÇ AYLARDA NASIL İBADET ETMELİYİZ?

Günahlarımızdan dolayı pişmanlığımızı Cenâb-ı Hakk'a arz etmeli ve Kur'ân-ı Kerim okumalıyız. Tefekkür etmeliyiz. Geçmişimizin muhasebesini, geleceğimizin plan ve programını yapmalıyız. Kulluğumuzun gereğini yerine getirip getiremediğimizin hesabını gözden geçirmeliyiz. Özellikle şirkin hakimiyeti içinde yaşadığımız şu günlerde bu zilletten nasıl kurtulacağımızı, bu kurtuluşun içerisinde nasıl yer alacağımızı sorgulamalı, şahsiyetlerimizin eksikliklerini ciddi bir eleştiriye tabi tutmalıyız. Yapılan samimi duaların kabulüne yardımcı olacak samimiyetin ölçüsü amelleri de işlemeye gayret etmeliyiz.