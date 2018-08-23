Ümraniye’de yangın paniği!

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sokağa dökülen mahalleli kurtarma çalışmalarını meraklı bakışlarla izledi.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Orta Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İLGİLİ HABER Denizde bayılan iş insanı köpekler sayesinde kurtarıldı

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler apartmanı sardı. Daire sakinleri ise dumanların içerisinde mahsur kaldı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Yangını fark eden komşular itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Katlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken dumandan etkilenen çok sayıda kişi de ambulansa alınarak tedavi edildi.

Öte yandan binada çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. Sokağa dökülen mahalleli kurtarma çalışmalarını meraklı bakışlarla izledi. İHA