Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ümraniye’de yangın paniği!

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sokağa dökülen mahalleli kurtarma çalışmalarını meraklı bakışlarla izledi.

android-time 16:50 23 Ağustos 2018
Haberler Gündem
İstanbul Ümraniye'de bulunan bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sokağa dökülen mahalleli kurtarma çalışmalarını meraklı bakışlarla izledi.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Orta Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İLGİLİ HABERDenizde bayılan iş insanı köpekler sayesinde kurtarıldıDenizde bayılan iş insanı köpekler sayesinde kurtarıldı

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler apartmanı sardı. Daire sakinleri ise dumanların içerisinde mahsur kaldı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Yangını fark eden komşular itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Katlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken dumandan etkilenen çok sayıda kişi de ambulansa alınarak tedavi edildi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Öte yandan binada çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. Sokağa dökülen mahalleli kurtarma çalışmalarını meraklı bakışlarla izledi. İHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Son güncelleme: android-time 17:4623.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar