Ayakları kesilen köpek vahşetinde son dakika gelişmesi! Vali suçluyu buldu

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." dedi. Talihsiz köpeğin ameliyatını yapan veteriner ise “Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor” demişti.

Vali Balkanlıoğlu, Sapanca ilçesindeki hayvanseverlerin, otel ve marketlerden topladıkları yemekleri sahipsiz köpeklere ulaştırdığını söyledi. Kendisinin de bu konuda hayvanseverleri desteklediğini ifade eden Balkanlıoğlu, “Yüzevler Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alana gittiklerinde acı içinde ayakları kesilmiş yavru köpeğimizi görüyorlar. Tedavisinin yapılması için veterinere, oradan da İstanbul’daki veteriner kliniğe götürüyorlar fakat müdahaleye rağmen yavru köpeğimiz maalesef kurtarılamıyor.” diye konuştu.

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Balkanlıoğlu, olayı görür görmez emniyet ve jandarma birimlerine konunun araştırılması için talimat verdiğini aktararak, “Olayın jandarma bölgesinde olduğunu öğrendik. Tabii orada yol çalışması olduğu için iş makineleri çalışıyor. İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor. İş makinesi operatöründen kaynaklıysa burada kasıt var mı yok mu hepsine bakılıyor. İş makinesi de olsa gereğini yapacağız çünkü orada bir canlı var mı yok mu, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu iş birileri tarafından mı yapıldı, buna da çok yönlü bakıyoruz.” ifadelerini kullandı. Yavru köpeği o halde görünce çok üzüldüğünü, kendisinin de hayvan beslediğini dile getiren Balkanlıoğlu, “Şiddetle kınıyorum. Gerek adli gerek idari ne işlem varsa bu işin sorumluları hakkında her türlü cezayı uygulayacağız. İş makinesi operatörü de olsa gerekli cezayı uygulayacağız.” dedi.

KAN DONDURAN DEHŞET

Sapanca Yüzevler Mahallesi’nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul’da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul’da ameliyat edilen yavru köpek tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VETERİNER ‘BALTA OLABİLİR’ DEMİŞTİ

Köpeğin ameliyatını yapan veteriner Bertuğ Çiftçi durumu “Hastanemize her gün insanlar tarafından darba uğrayan, travmaya uğrayan hayvanlar gelmekte. Rutinde yaşadığımız bir olay maalesef ülkemizde şiddet had safhada. Ama bu gördüklerimiz arasında en kötüsüydü. Biz de şok olduk ilk anda ama daha sonra elimizden geleni yaptık. Ameliyat için hayvanın röntgenleri çekildi. Hayvanın tam olarak probleminin ne olduğu tespit edildi. Nerelerde nasıl kesiklerin oluştuğu, kemiklerin ne kadar zarar gördüğü tespit edildi. Bizim yapacağımız ameliyat hayvanın ileride protez olabilecek şekilde uzuvlarını koruyacak şekilde bir operasyon gerçekleştirmek amacımız.” diye özetlemiş ve köpeğin nasıl bu hale geldiğine ilişkin ise ‘balta olabilir’ demişti.

Veteriner Çiftçi köpeğin ameliyata girebilecek durumda olduğunu belirterek “Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarza balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor” demişti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, sosyal medyada da yoğun tepki çeken, ayakları kesilmiş vaziyette bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili fail ya da faillerin bulunması için talimat verdi. Harekete geçen Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sakarya’da patileri kesilen yavru köpeğin ölümünün çok yönlü araştırıldığını belirterek, “İlgili yasa tasarısının Meclisten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Kalın Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile görüştüğünü belirterek “Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclisten

çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır.” dedi.

Kalın, ayrıca paylaşımında “#HayvanaSiddetSuctur” etiketini kullandı.

BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMA

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Sakarya’da katledilen köpek ile ilgili, “Sapanca'da, bir ormanlık alanda, dört bacağı hunharca kesilmiş halde bulunan bir köpek yavrusu insanım diyen herkesi infial ve isyana sürükledi. Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor. Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur. Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız” dedi.