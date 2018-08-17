Veli Göçer inşaat işine geri döndü

1999 depreminde 195 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezası alan, ancak bu cezanın sadece 7,5 yılını hapis yatan müteahhit Veli Göçer inşaat ve arsa ofisi şirketini yeniden açtı.

17 Ağustos 1999 tarihindeki 7.4 büyüklüğündeki depremde Yalova’nın Çınarcık İlçesi’nde inşa ettiği konutların yıkılması sonucu 195 kişinin ölümünden sorumlu tutularak 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan müteahhit Veli Göçer, sadece 7,5 yıl hapiste kaldıktan sonra 2011'de tahliye olmuştu. Veli Göçer, yeniden inşaat işine girdi.

Aynı davada Yalova Çınarcık’ta yıkılan binalardan ölüm olayı meydana gelen 4 proje için 5’er yıldan 20’şer yıl, ölüm olayları meydana gelmeyen 2 proje için ise 2 yıl 6’şar aydan 5 yıl olmak üzere toplam 25’er yıl hapis cezası verilen şirket ortağı Can Göçer ise hisselerini Alemdar Coşkun’a devretti.

ŞİRKETİN YARI ORTAĞI OLDU

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre 2005 yılından 2016'ya kadar şirkette herhangi işlem yapılmadı. Ancak ortaklar Göçer'in 2011'deki tahliyesinden beş yıl sonra şirketin adresini değiştirdi. Şirket 27 Aralık 2017'de ise isim değişikliğine gitti. Bu değişiklik esnasında şirkete yeni bir ortaklık yapısı oluştu. Eski Adı Veli Göçer Arsa Ofisi Kolektif Şirketi Veli Göçer-Can Göçer Ortaklığı olan şirket, sekiz ay önce Veli Göçer Arsa Ofisi Veli Göçer Alemdar Coşkun Kolektif Şirketi adını aldı. Bu yeni yapıda şirketin yarı ortağı Veli Göçer, diğer ortağı ise Alemdar Coşkun oldu.

ÇOK DEĞİL 7,5 YIL YATTI

1999 yılının eylül ayında İstanbul’da yakalanan ve ortağı İsmet Kösebalaban ile toplam 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılan Göçer, cezasının onanması üzerine 21 Ekim 2004’te cezaevine girdi. Göçer, sırasıyla Bursa, Konya, Elbistan ve son olarak Silivri Açık Cezaevinde kaldı. Ortağı İsmet Kösebalaban ise hastalık nedeniyle cezaevinde yaşamını yitirdi. Veli Göçer, 7,5 yıl hapis yattıktan sonra depremin 12'nci yıl dönümüne kısa süre kala tahliye edildi.