Yardımına koşan polisin kafasını kırdı

Adana'da yardıma ihtiyacı olan bir kadın ihbarı alan polis ekipleri verilen adrese gitti. Olay yerinde yerde yatan polis ekipleri kadının yanına yaklaştıklarında beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Travesti olduğu öğrenilen İdil Ş. bir anda elindeki sert cisimle polise saldırdı. Başına aldığı darbe ile yaralanan polis hastaneye kaldırılırken sevgilisiyle birlikte kaçmaya çalışan İdil Ş. gözaltına alındı.

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yardıma ihtiyacı olan bir kadın ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yerde yatan bir İdil Ş.’yi gördü. Travesti olduğu öğrenilen İdil Ş. yardım için yanına yaklaşan polisin kafasına sert bir cisimle vurup kavga ettiği sevgilisi Tayyar D. ile birlikte kaçmaya başladı.

Polis memuru başı aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığılan polis memuru Adana Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alınırken Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi İdil Ş. ve Tayyar D.’yi gözaltına aldı.

Ben yapmadım diye yemin etti

Gözaltına alınan İdil Ş. isimli travesti, basın mensuplarının polise neden saldırdınız sorusuna şu şekilde cevapladı,” Ben kimseye saldırmadım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım, yemin ederim. Ben kimseye bir şey yapmadım” dedi.

Adana İHA