Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile ilişkiler konusunda kürsüden ‘inşallah’ dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'teki konuşmasında "İnşallah, en kısa sürede, aramızdaki meseleleri çözüp, Amerika ile yeniden siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken kendisine AKP genel başkan yardımcılarının yerine, MHP'li Meclis Başkanı Vekili Celal Adan eşlik etti.

Yeni Meclis’in açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan özetle şunları kaydetti;

“Gece yarısı operasyonlarıyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Allah’ın izniyle bu saldırıyı da atlatma yolunda ilerliyoruz.

Elbette her geçiş dönemi gibi, bu süreçte de birtakım sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Tespit ettiğimiz her sıkıntıya anında müdahale ediyor ve hemen hal yoluna koyuyoruz. Ancak ekonomide, asla hak etmediğimiz ve ülkemizin gerçek durumunu kesinlikle yansıtmayan dalgalanma, bu tür sıkıntıların daha çok göze batmasına yol açıyor.

İnşallah, en kısa sürede, aramızdaki meseleleri çözüp, Amerika ile yeniden siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi ümit ediyoruz.

Rusya ile aramızı bozmak için de pek çok provokasyon yapıldı. Karşılıklı olarak sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmayarak, bu sıkıntıların üstesinden geldik. İnşallah, önümüzdeki dönemde Rusya ile aramızdaki bu olumlu işbirliği iklimini daha da güçlendireceğiz.”

Amerikan yönetimi aramızdaki siyasi ve hukuki sorunları diyalog yerine tehdit ve şantaj diliyle çözmeye çalışmak suretiyle bu yanlış yola girmiştir”

EKONOMİ YÖNETİMİNİ NEDEN ABD’YE VERDİNİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Amerikan yönetimi aramızdaki siyasi ve hukuki sorunları diyalog yerine tehdit ve şantaj diliyle çözmeye çalışmak suretiyle bu yanlış yola girmiştir” sözlerine CHP sıralarından tepki geldi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal Erdoğan’a seslenerek “Ekonomi yönetimini neden Amerikalılar'a verdiniz” dedi.

AKŞENER’E BALKONDA YER AYRILDI

Meclis’in yeni oturma sisteminde bakanlar milletvekillerinin üzerindeki balkonda oturuyor. Yeni oturma düzeninde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Yüksek Yargı mensuplarının bulunduğu alanda yer ayrıldı. Ancak Meral Akşener gelmeyince yeri boş kaldı.

GENELKURMAY BAŞKANI AYRINTISI

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Bakanların arkasında ayrılan bölümde yer aldı. Bakanlara da cumhurbaşkanın sağ tarafında bir oturma alanı oluşturuldu. Bakanlar burada kuvvet komutanlarının önünde yer aldı. Onların arkasında da başkanlıklara atanan isimler yer aldı.

MUHALEFET YILDIRIM’IN SÖZLERİNİ ALKIŞLAMADI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım açılış konuşmasında “yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. AKP'liler alkışladı. Muhalefet, Bahçeli ve MHP dahil olmak üzere alkışlamadı.

Meclis açılışında il olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

CHP’DEN GÜLLÜ KARŞILAMA TEPKİSİ

Yeni dönemin açılış töreninde CHP’li vekiller cumhurbaşkanı Erdoğan için konulan çiçeklere dikkat çekti.

CHP milletvekili Mahmut Tanal, Erdoğan’ın konuşma yapacağı şeref salonuna konulan çiçeklere ‘sultan için çiçekler' diyerek tepki gösterdi. Tanal, tasarruf tedbirlerinin gündemde olduğu bu dönemde Cumhurbaşkanı'nın geçeceği koridorun güllerle süslenmesini de eleştirdi.