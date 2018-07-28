Yine toprak kayması! Önce Sütlüce ardından Sancaktepe…

Geçtiğimiz hafta İstanbul Sütlüce'de temel inşaatında yağış nedeniyle toprak kayması oluşan 4 katlı bina çökmüş etrafındaki binalar da oturulamaz hale gelmişti. Benzer bir olay dün akşam kentin Anadolu Yakası'ndaki ilçesi Sancaktepe'de meydene geldi. Yağışların ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Çökme tehlikesi bulunan bina boşaltıldı. Ardı ardına gelen haberler gözleri yeniden İstanbul'daki konutların dayanıklılığına çevirdi.

Sancaktepe’deki olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Fatih mahallesinde meydana geldi. Etkili olan yağışın ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ile birlikte beton duvar büyük bir gürültü ile devrildi. Binada yaşayanlar büyük bir korku ve panikle binayı boşalttı. Olay yerine İtfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı.

BİNA SAKİNLERİ OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Polis bina çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşların alandan uzaklaştırdı. Binanın çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları ise belediye tarafından yakında bulunan bir otelle yerleştirildi. Bazı vatandaşlar da geceyi geçirmek için akrabalarının ve yakınlarının evlerine gitti. Belediye ait iş makineleri olay yerine gelerek herhangi gibi çökme olmaması için arazi de çalışma yaparak önlem aldı. Çalışmaların sabah saatlerin devam edeceği belirtildi. Polis ve zabıta ekiplerinin olay yerindeki güvenlik önlemi devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI ‘DOĞAL AFET’ DEDİ

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve beraberindeki heyet, Fatih Mahallesi Çamlık Sokak’taki bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Bina sahipleri ve mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da son zamanlarda şiddetini artıran yağışlar nedeniyle zeminlerde kaymalar ve oynamalar olduğunu söyledi. Bunun bir doğal afet olduğunu savunan Erdem, şöyle konuştu: “Bu arada olayın gündüz olması da yaşayan komşularımız açısından ve bizler açısından iyi bir durum. Allah’ın takdiri. Binayla alakalı teknik olarak ekiplerimiz incelemelerini yapıyorlar. Destek amaçlı neler yapılabilir, binanın güçlendirilmesi mi gerekiyor? Hepsine teknik ekip bakacak ve bir düzenleme olacak. Dört aile burada kalıyor bu ailelerimizi otele yerleştireceğiz. Yarından itibaren de binanın durumu ile ilgili gereken adım atılacak. Sağlıklı bir şekilde tedbirler alınacak.”

İsmail Erdem, binanın durumuna ilişkin adımların incelemeler sonucunda atılacağını dile getirerek, “Gerekirse fore kazıkla beraber perde kazıklar da atılır, bina sağlama alınmış olur. Teknik ekip bakacak, inceleyecek ve atılacak adımlar binayı kurtarmayacak bir durumdaysa o zaman da gereken yapılacak.” ifadelerini kullandı.

SÜTLÜCE’DEKİ RUHSATSIZ BİNA GÖÇMÜŞTÜ!

Geçtiğimiz hafta da Beyoğlu Sütlüce’de meydana gelmiş, temel inşaatında yağış nedeniyle toprak kayması oluşan 4 katlı bina çökmüş etrafındaki binalar da oturulamaz hale gelmişti. Çöken binanın ruhsatsız olduğu anlaşılmıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan olay günü yaptığı açıklamada “Hepimize geçmiş olsun. Sevindiğimiz tek şey hiçbir can kaybı olmadı, kimse yaralanmadı. Bu işi bu anlamda geçirmiş olduk. Hepimizin gözünün önünde cereyan eden hadisenin teknik raporları çıktıkça tam sebebini izah etmiş olacağız. Toplam 9 binayı tehdit altında gördük. Malum birisi çöktü 7 tane bağımsız vardı. 7 tane bağımsız binada mal sahipleri kiracılar olmak üzere çevredeki otellere yerleştirdik. Peşinden hemen 2 bina daha sıkıntı içindeydi. Orada da 22 tane ailemiz o binalarda onları da konaklatıyoruz. Toplam 29 aileyi otele yerleştirdik. Teknik raporlara göre diğer ailelerin durumunu belirleyeceğiz. Onun dışında 6 binamız var tedbir amaçlı binaları boşaltmıştık. Hem bakanlığımız, hem büyükşehirimiz hem belediyemiz olarak sahadaydık. İşin başladığı andan itibaren . sevindiğimiz tek nokta kimsenin canına bir şey gelmedi, gelen mala geldi. 9 bina risk altında 3'ü sıkıntılı diğer 6 binayı gözlemliyoruz. Ortaya konan teknik çalışmalar neticesinde her şey ortaya çıkar ve sizinle bölüşürüz” demişti.