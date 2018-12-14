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Ankara’daki yüksek hızlı tren kazasında yaşamını yitirenlerin hikayeleri

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda, başkentten Konya'ya giden yüksek hızlı bir trenle aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren çarpıştı. Hayatını kaybeden 9 kişi arasında deneyimli makinistler de vardı, sağlık ve üniversite görevlileri de.

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda, başkentten Konya'ya giden yüksek hızlı bir trenle aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren çarpıştı. Hayatını kaybeden 9 kişi arasında deneyimli makinistler de vardı, sağlık ve üniversite görevlileri de.

Kazanın ardından cenazeleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumuna getirilen makinistler Kadir Ünal, Adem Yaşar ve Hulusi Beler ile Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Yusuf Yetim, Arif Kahan Ertik, Tahsin Ertaş, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan’ın otopsi işlemleri tamamlandı.Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının hikayeleri…

Hulusi Böler

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Tokatlı Hulusi Böler, kazada hayatını kaybeden 3 makinistten biri. 34 yaşındaki Böler’in 11 yıldır TCDD’de makinist olarak çalışıyordu. Tokat merkezine bağlı Üzümören beldesinde yaşayan Böler, iki çocuk babasıydı.

Prof. Dr. Berahitdin Albayrak
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53 yaşındaki Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen bir panele katılmak için trene bindi. Gökbilim ve robotların geleceği gibi konuların ele alındığı panelde çocuklarla buluşacaktı. Berahitdin Albayrak’ın eşinin de bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Albayrak için Cuma günü üniversitesinde özel bir tören düzenlenecek.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEN TAZİYE MESAJI

Ankara Üniversitesi’nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Albayrak’ın tren kazasında hayatını kaybettiği belirtilerek ‘Acı Kaybımız’ notuyla taziye mesajı yayımlandı.

Kübra Yılmaz
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Isparta doğumlu Biyomedikal Mühendisi Yılmaz, ailesi ile birlikte Ankara’da yaşıyordu. Yılmaz, Ankara’dan Konya’ya çalışmak için giderken kazada yaşamını yitirdi. Biyomed – Biyomedikal Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu da meslektaşları için başsağlığı mesajı paylaştı.

Adem Yaşar

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Makinist Adem Yaşar, Çankırı’nın Şabanözü nüfusuna kayıtlıydı.Yaşar, evli ve iki çocuk babasıydı.

Yusuf Yetim

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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde HDP’nin Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan aday adayı olan Yusuf Yetim de kaza sırasında trendeydi.Yetim, partinin de 27. dönem Şanlıurfa milletvekili adayıydı. 1965 Şanlıurfa doğumlu Yetim’in evli ve bir çocuk babası olduğu, daha önce farklı bakanlıklarda müşavirlik yaptığı bildirildi.

Tahsin Ertaş

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48 yaşındaki Ertaş, Konya’daki Medicana Hastanesi’nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyordu. Diyarbakır’ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ertaş, Ankara’da yaşıyordu.Ertaş, hastanenin yenidoğan yoğun bakım üniversitesindeki nöbetine gelmek için sabah saatlerinde yola çıkmıştı.

Adem Yaşar

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Ünal, hızlı yolcu treninin çarpıştığı kılavuz treninin makinistiydi.

Hayatını kaybeden diğer iki kişi ise Ebru Erdem Ersan ile Arif Kahan Ertik idi.

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Son güncelleme: android-time 17:5114.12.2018
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