Bu yiyecekler cinsel gücü arttırıyor!

Sağlıklı bir cinsel hayat için sağlıklı beslenmek şart fakat bazı yiyecekler bu konuda daha fazla fayda sağlamakta. Peki hangi yiyecekler cinsel performansı arttırır, cinsel isteğin artmasını sağlayan yiyecekler hangileri?

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak cinsel güç açısından büyük önem taşıyor ancak bazı yiyeceklerin vücuda cinsel güç açısından sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. Mutlu bir cinsel yaşam için gıdaların etkisi büyük. Cinsel isteği artıran, afrodizyak etkisi olan yiyecekler ve cinsel performansı zirveye taşıyan, cinsel gücü artıran yiyecekler hangileri? İşte cinsel performansı yükselten sağlıklı yiyecekler…

CİNSEL PERFORMANSI ARTIRAN AFRODİZYAK ETKİLİ YİYECEKLER



HAVYAR

Uzun yıllardır afrodizyak olarak kullanılmaktadır. İçerdiği çinko miktarı nedeniyle erkeklik hormonlarının yapımını artırır. Çinkonun aynı zamanda sperm kalitesini de artırdığı belirlenmiştir.

GREYFURT

Cinsel gücü artıran bir meyvedir. Greyfurt suyu daha da etkilidir.

PEKMEZ

Pekmezde bulunan minerallerin en önemlileri demir, kalsiyum ve potasyumdur. Tahinle alınması etkisini artırır. Demir, vücutta, başta kırmızı kan hücrelerinin bileşiminde yer alarak oksijen taşıma fonksiyonu görür. Kişinin enerjisinin ve cinsel gücünün artmasını sağlar.

FINDIK

Lif, protein ve vitamin bakımından zengindir. Enerji verir ve cinsel gücü artırır.



KAYISI

A vitamini ve potasyum bakımından çok zengindir. Fazla tüketildiğinde sindirim sisteminizin hızla çalışmasına yardımcı olur. Kasların ve beynin daha düzenli çalışmasını ve daha az yorulmasını sağlar; cinsel gücü artırır.

HAVUÇ

Yoğun A vitamini içerir. Kuvvetlendirir, güçlendirir ve cinsel gücü artırır.

MERCİMEK VE KURU BAKLAGİLLER

Protein, yağ, karbonhidrat ve liften B1 vitamini, sodyum, kalsiyum, demir, mineraller içerir. Zekâyı geliştirir ve zekânın cinsellik üzerindeki etkisi tartışılmazdır.

GİNSENG

Geleneksel Çin ve Güney Amerika tıbbında cinsel gücü artırmak üzere kullanılan bir köktür. Bir araştırma ginsengin cinsel isteği ve birleşme kapasitesini artırdığını ortaya koymuştur. Bu etkilerini sinir sistemi ve yumurtalıklar üzerinden gösterirken penis bölgesine gelen kan damarlarını da etkileyerek erkeklerdeki ereksiyon kalitesini de artırabilmektedir.

BAL

Bal içinde bulundurduğu boron minarelleriyle kadınlarda östrojen hormonunu dengeler. Buna ek olarak boron minarelinin erkeklerdeki testosteron hormonunuda dengelediği ve hem erkek hem de kadında cinsel içgüdüyü artırdığı kanıtlandı. Ayrıyeten, içerdiği vitamin B de testosteron hormonuna iyi geliyor.

SARIMSAK

Kokusu ağır olmasına rağmen vücuttaki kan akışını hızlandıran sarımsak özellikle erkekler için çok iyi. Yemeklere biraz sarımsak katmanın bile yararı oldukça büyük.

İNCİR

En eski meyvelerden olan inciri, tarihte çoğu uygarlık kadın cinsel organına benzetirdi. İncildede adı geçen bu meyvenin yapraklarıyla Adem ve Havva mahrem yerlerini örtmüştüler. Kleopatra’nın en sevdiği meyve olan inciri eski Yunanlılar da aşkın ve bereketin sembolü olarak kabul ediyorlardı.

ÇİKOLATA

Saf kakao doğada bulunan en etkileyici afrodizyakların başında geliyor. Beyinde “Aşk kimyası” olarak bilinen PEA enzimi bakımından zengin olan çikolata, heyecan, cazibe ve mutluluğu artırıyor.

FESLEĞEN

Kokusuyla afrodiziyak etkisi yapan fesleğenin vücuda birçok yararları var. Makarna sosunuza fesleğenli bir sos yaptığınız takdirde kalbinizin ritmi hızlanacak!

AVOKADO

Cinsellikle ilişkilendirmek için avokadonun sadece şekline bakmak yeterli. Eski Aztek uygarlığı avokadoya ağaçta çift halinde asılı durduğu için “testis ağacı” diyorlardı. Folik asit, vitamin B6 ve potasyum açısından zengin olan avokado bunun yanında bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor.

BADEM

Eski zamanlardan beri doğurganlılıkla bağdaştırılan badem, ayrıca kokusuylada kadınlarda tutkuyu tetikliyor. Araştırmacılara göre ise, vitamin E, magnezyum ve liflerin bulunduğu bademi kadın erkek herkes tüketmeli.

KUŞKONMAZ

17 yüzyıl İngiliz bitki bilimcisi Nicholas Culpepper’ın keşfettiği gibi, kuşkonmaz erkekte ve kadında tutkuyu ve cinsel isteği artıran özelliklere sahip. İçinde bolca bulunan potasyum, lif, vitamin B6, vitamin A, ve C ve folik asit bulunuyor.