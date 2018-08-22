Yeni SUV modelleri buna benzeyecek!

Opel, GT Experimental konseptini ortaya çıkardı. Marka bu modelle gelecekte piyasaya süreceği yeni modellerinin nasıl olacağını ve ne ye benzeyeceğini gösteriyor. Ayrıca Opel'in elektrikli modellerine de bir örnek olduğu da çok belli.

PSA çatısının altına giren Opel, yeni konsept modelini görücüye çıkardı. Bu konsept modeli ilk kez gördüğünüzde aracın küçük sınıf temsilcisi Adam’a özellikle tavan yapısıyla çok benzediğini fark ediyorsunuz. Bunun haricinde yerden yüksek yapısı ve LED Matrix farları hemen dikkat çekiyor.

Motor kaputunun üzerinde yer alan çizgi uç kısma kadar uzanıyor ve markanın logosunu taşıyan ızgaranın altında bir çıkıntı göze çarpıyor. Bu çıkıntı ve motor kaputunun üzerindeki çizgi birbirini tamamlayan bir tasarım detayı olarak dikkat çekiyor.

Konsept modelin çıkıntılı çamurlukları da otomobile gerçeğin aksine hem güçlü hem de iri bir görünüm kazandırmış. Ön kapının tersine doğru açılan arka kapılar tam konsept modele yakışır bir tarzda. Marka bu sayede arka koltuğa geçiş işini biraz daha kolaylaştırdığını iddia ediyor.

Otomobilin arka kısmı ise tanıdık Opel modellerinin stop gruplarından oluşturulmuş. Aerodinamizmi destekleyen arka tamponda dikkat çekiyor. Aslına bakarsanız Opel’in minimal tasarım anlayışını tam olarak dış tasarım anlamında destekleyen bir konsept model olmuş. Gelecekte Opel logolu ve bu konsept modele benzeyen otomobilleri görmemiz çok kolay olacak!

Aracım içinde ise teknolojik detaylar çok yer kaplıyor. Dijital olan gösterge paneli, üç kollu ama eskiye gönderme yapan direksiyon ve koltuk üzerindeki geometrik şekiller GT Experimental konseptinin teknolojisine vurgu yapıyor.

Autocar Dergisi’ne göre bu otomobilin 50 kWh güce sahip olan bir motoru olacak ve öne konumlandırılan bu motor yüzünden araç önden çekişli olacak. GT Experimental’in yarı otonom sürüşü de destekleyeceği konuşulanlar arasında.

Opel’in konsept olarak bir crossover tanıtması bizim için sürpriz olmadı. Markanın 2021 yılı satış hedefini yüzde 40 crossoverlar oluşturuyor. 2024yılında ise Opel tüm modellerinin elektrikli birer versiyonunu oluşturmuş olacak!