İşte Türkiye’nin en ucuz 5 otomobili ve fiyatları

Değişen kurlar, artan vergi oranları ve bunlarla birlikte üzücü bir biçimde yükselen otomobil fiyatları. Tüm bu değişime biraz geçmişe doğru gidip baktığınızda rakamların daha çok son bir yıl içinde arttığını fark ediyorsunuz. Fiyatların yükselmesi her vatandaş gibi bizi de derinden üzen bir durum. Bu değişimi en iyi şekilde size göstermek için 2013 yılından bugüne kadar en ucuz olan beş otomobilin fiyatlarını bir araya getirdik.

2018 yılıyla birlikte yükselen döviz kurları ve buna bağlı olarak artan ithal ürün fiyatları özellikle otomotiv sektöründe rakamları ciddi biçimde değiştirdi. 2013’ten 2017 yılına kadar her yıl fiyat artışı yüzde 20 civarında olurken 2017 ile 2018 yıllarındaki fiyat değişimi bazı modellerde yüzde 50’nin üzerine kadar çıktı.

2013 yılından 2018 yılına kadar olan toplam değişim ise fiyatlara yüzde 300, evet yanlış okumadınız %300 ve üzeri kadar yansımış durumda. Eylül ayının ilk günlerinde sizlerle Türkiye’nin en ucuz otomobillerinin 2017 ve 2018 yıllarındaki fiyatlarını paylaşmıştık, hatta haberi de aşağıda duruyor.

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Bugün ise ülkemizde satılan en ucuz 5 otomobili bir araya getirdik ve 2013 yılından bugüne kadar olan fiyatlarını da yazdık. Tabloda belirlenen fiyatlar o yılın içinde değişiklik gösterebilir. Seçtiğimiz modellerin fiyatları, o modelin baz donanımlı olan versiyonundan yani en düşük fiyatlı modeller.

1- Dacia Sandero

2- Hyundai i10

3- Fiat Panda

4- Kia Picanto

5- Nissan Micra