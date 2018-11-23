Dermatit, cildin iltihaplanmasını tanımlayan genel bir terimdir. Dermatitin birçok nedeni olabilir ve birçok şekilde ortaya çıkabilir. Genellikle şişmiş, kızarık cilt üzerinde kaşıntılı döküntüler olarak kendini gösterir. Deri iltihabı ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik... Deri iltihabı (Dermatit) nedir? Deri iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Deri iltihabı bazıları için rahatsız edici olabilir. Cildinizdeki, kaşıntı hissi hafif ila şiddetli arası değişebilir. Bazı türlerde deri iltihabı uzun süreli olabilir, diğerleri ise mevsime, maruziyete veya strese bağlı olarak artabilir. Deri iltihabının bazı türleri çocuklarda, diğerleri ise yetişkinlerde daha yaygındır. Peki, deri iltihabı (Dermatit) nedir? Deri iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

DERİ İLTİHABI (DERMATİT) NEDİR?

Deri iltihabı yani dermatit, cildin iltihaplanmasını tanımlayan genel bir terimdir. Dermatitin birçok nedeni olabilir ve birçok şekilde ortaya çıkabilir. Genellikle şişmiş, kızarık cilt üzerinde kaşıntılı döküntüler olarak kendini gösterir.

Dermatitten etkilenen ciltlerde kabarma, sızıntı, kabuklanma ve pullanma olabilir. Dermatit örnekleri arasında zehirli sarmaşık, sabun ve içinde nikel bulunan takılar gibi birtakım maddelerden herhangi biriyle temastan kaynaklanan atopik dermatit (egzama), kepek ve döküntüler sayılabilir.

Dermatit bulaşıcı olmayan yaygın bir durumdur, ancak kendinizi rahatsız hissetmenize neden olabilir. Kendi kendine bakım ve bazı ilaç kombinasyonları ile deri iltihabını tedavi etmenize yardımcı olabilir.

DERİ İLTİHABI BELİRTİLERİ

Her bir dermatit türü diğerinden farklı görünebilir ve vücudunuzun değişik bölgelerinde ortaya çıkabilir. En sık görülen dermatit tipleri şunlardır:

Atopik dermatit (egzama)

Süt çocukluğu döneminde en sık yüzde (sıklıkla yanaklarda), saçlı deride, diz ve dirsek bölgelerinde ve kulak arkasında görülür. Bez bölgesi genellikle etkilenmemiştir. İki yaşından büyük çocuklarda daha çok dirsek önü, diz arkası, boyun, el ve ayak bileği bölgesini tutar. Tutulan bölgelerde deride kalınlaşma, kabalaşma ve deri çizgilerinin belirginleşmesi gözlenir. Ergenlik döneminde kaşıntı ve deride kalınlaşma ön plandadır. Lezyonlar daha çok el ve ayak bilekleri, kol ve bacakların iç yüzlerinde, göz çevresi, yüz, boyun ve gövdenin üst kısmındadır. Bu dönemde egzama sadece ellerde görülebilir. Genellikle ciltte çizgilenme, kalınlaşma ve renkte koyulaşmaya neden olur.

Kontakt dermatit

Bu döküntü, cildi tahriş eden veya zehirli sarmaşık, sabun ve esansiyel yağlar gibi alerjik reaksiyonlara neden olan maddelerle temas eden bölgelerinde oluşur. Bu reaksiyonlar, daha fazla yanma, batma, kaşıntı veya kabarmalara neden olabilir.

Seboreik dermatit

Bu durum pullu lekelere, deride kızarıklığa ve inatçı kepeklere neden olur. Genellikle yüz, üst göğüs ve sırt gibi vücudun yağlı bölgelerini etkiler. Remisyon ve alevlenme dönemleri ile uzun vadeli bir durum olabilir. Bebeklerde bu bozukluk beşik kapak olarak bilinir.

DERİ İLTİHABININ NEDENLERİ

Bazı sağlık durumları, alerjiler, genetik faktörler ve irritanlar farklı tiplerde dermatite neden olabilir:

Atopik dermatit (egzama): Bu dermatit formu muhtemelen kuru cilt, bir gen varyasyonu, bir bağışıklık sistemi disfonksiyonu, derideki bakteriler ve çevresel koşullar gibi faktörlerin bir karışımı ile ilişkilidir.

Kontakt dermatit: Bu durum, zehirli sarmaşık, nikel içeren takı, temizlik ürünleri, parfümler, kozmetikler ve hatta birçok krem ??ve losyondaki koruyucular gibi birçok irritan veya alerjenle doğrudan temastan kaynaklanır.

Seboreik dermatit: Bu duruma derideki yağ sekresyonunda bulunan maya (mantar) neden olabilir. Seboreik dermatiti olan kişiler mevsime bağlı olarak durumlarının gelip gitme eğiliminde olduğunu fark edebilir.

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DERİ İLTİHABI TEDAVİSİ

Dermatit tedavileri, tipine, semptomların şiddetine ve nedenine bağlıdır. Cildiniz bir ila üç hafta sonra kendi kendine temizlenebilir.

Eğer herhangi bir iyileşme görülmediğinde, doktorunuz veya dermatoloğunuz şunları önerebilir:

– Antihistamin difenhidramin gibi alerjileri ve kaşıntıyı azaltmak için ilaçlar

– Fototerapi veya etkilenmiş alanları kontrollü ışık miktarlarına maruz bırakma

– Kaşıntı ve iltihabı rahatlatmak için hidrokortizon gibi bir steroid ile topikal kremler

– Kuru ciltler için kremler veya losyonlar

– Kaşıntıyı rahatlatmak için yulaf ezmesi banyoları

Antibiyotikler veya antifungal ilaçlar genellikle sadece bir enfeksiyon geliştiğinde verilir. Yoğun kaşıma nedeniyle ciltte enfeksiyonlar oluşabilir.

Dermatit için evde bakım ise şu şekilde uygulanabilir:

– Kaşıntı ve rahatsızlığı azaltmak için cilde serin ve ıslak bezlerin uygulanmasını içerebilir.

– Semptomların azaltılmasına yardımcı olmak için ılık bir banyoya kabartma tozu ilave etmeyi deneyebilirsiniz. Cildinizde çatlama oluşursa, tahrişi veya enfeksiyonu önlemek için yarayı bir pansuman veya bandajla kapatabilirsiniz.

Dermatit bazen stresli olduğunuzda alevlenebilir. Akupunktur, masaj ve yoga gibi alternatif terapiler stresin azaltılmasında yardımcı olabilir.

Bir reaksiyonu tetikleyen yiyecekleri yok etmek gibi diyet değişiklikleri egzama belirtilerini yönetmenize yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, D vitamini ve probiyotikler gibi diyet takviyeleri de yardımcı olabilir.