Göz kapağı şişmesi nasıl geçer? Göz kapağı şişmesi neden olur, ne iyi gelir?

Sıklıkla alerjiler, göz enfeksiyonu, göz yaralanmaları, göz nezlesi gibi nedenlerle ortaya çıkan göz kapağı şişmesi ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

Gözlerin ya da göz kapaklarının şişmesi, birçok insanda yaygın olarak yaşanan bir sorundur. Peki, göz kapağı şişmesi nedir? Göz kapağı şişmesinin nedenleri ve tedavisi hakkında bilmek istediğiniz her şey haberimizde…

GÖZ KAPAĞI ŞİŞMESİ

Ağrılı veya ağrısız olarak, gözün hem alt hem de üst kapağını etkileyebilen ve gözü saran bağ dokularda iltihap (enflamasyon) veya aşırı sıvı (ödem) olduğunda ortaya çıkar.

GÖZ KAPAĞI ŞİŞMESİNİN NEDENLERİ

Alerji

Göz kapağı şişmesi en sık alerjiye bağlı gelişir. Hem göz kapağının kendisinden kaynaklı lokal alerjilerde hem de sistemik alerjik reaksiyonda(anaflaksi) göz kapağı şişmesi görülür. Alerji nedenli göz kapağı şişliklerinde genellikle ağrı görülmezken, gözde kaşıntı hemen her zaman eşlik eder. Soluk şişmiş bir göz kapağı vardır. Gözlerde şişkinliğe ve göz altı şişmesine sebep olan alerjenler ise, polen, toz, hayvan kılı, tüyü, bazı göz damlaları, makyaj malzemeleri ve kontakt lenslerden oluşmaktadır.

Göz kapağı iltihabı

Virüsler veya bakteriler sebebiyle oluşan birçok enfeksiyon vardır. Göz kapağı şişmesi ile birlikte gözde kaşıntı, yanma, kızarıklık gibi belirtiler görülür. Kirpiklerin tutulumu ve gözde çapaklanma görülebilir.

Arpacık

Göz kapağının kenarlarında şişkin ve kırmızımsı bir yumru olarak kendini belli eder. Arpacık bakteriyel enfeksiyon veya meybomiyan bezindeki enflamasyon (iltihaplanma) nedeniyle oluşabilir. Bu yağ üreten bez tıkandığında, gözde şişme ortaya çıkar. Bu iltihabi şişlik bazen dışarı akabilir. Dokunmakla ağrılıdır ve bazen ileri derecede rahatsızlık verir (göz kapağı hareketi ile ağrı artabilir).

Konjonktivit

Kırmızı göz olarak bilinen bu duruma göz kapağı şişmesi eşlik edebilir. Göz akının kızarması, göz sulanması, gözde akıntı, batışma, ağrı şikayetleri görülür. Tek gözü tutabileceği gibi iki taraflı da olabilir.

Zona

Zonanın gözü tutabileceği ve göz kapağı şişliği yapabileceği unutulmamalıdır. Tuttuğu bölgede vezikülerin (içi sıvı dolu şişlikler) görülmesi ve buna şiddetli ağrının eşlik etmesi tipiktir.

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Göz yaralanmaları

Göz bölgesinin herhangi bir noktasındaki incinme ve estetik ameliyat sonucu oluşan yara iltihaplanmayı tetikler ve göz kapağının şişmesine neden olur.

Orbital selülit

Bu durum çocuklarda daha sık görülür. Göz çukurundaki dokuların enfeksiyonudur. Bazen görmeyi tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Bu durum hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir. En sık sinüs enfeksiyonlarının (sinüzit) yayılımı ile oluşur. Gözde, göz kapaklarında yaygın kızarıklık, şişlik, ağrı ve ödem görülür. Bazen görme keskinliğinde azalma ve ateş eşlik eder.

Şalazyon

Bloke olmuş meibomian bezinin sebep olduğu bu hastalık, ilk başlarda arpacık gibi davranmaktadır. Fakat hastalık ilerledikçe, sert ve yağ içeren bir kist haline gelmektedir. Arpacıktan bir diğer farkı ise, göz kapaklarının kenarında oluşmasıdır. Şalazyon da, gözlerde şişme gelişmesine neden olmaktadır. Tedavisi arpacıktan daha zordur ve bazen cerrahi bir operasyona ihtiyaç duyar.

Kontak lensler

Bakımı iyi yapılamamış ya da yanlış bakım uygulanmış kontakt lensler, gözlerin iltihaplanmasına sebep olmaktadır. Kirlenmiş lensleri kullanmak, lensleri çıkarmadan yüzmek ya da lensleri kirli şekilde muhafaza etmek, göz sağlığını olumsuz etkileyerek, gözlerin şişmesine neden olabilmektedir.

Orbital selülit, graves hastalığı, oküler herpes hastalığı gibi görme bozukluğuna neden olacak (çift görme, bulanık görme gibi) göz rahatsızlıklarında vakit kaybetmeden doktora danışmalısınız. Bu hastalıklar erken teşhisle tedavi edilebilirler. Aksi hâlde kısmi görüş kaybı, hatta körlük ortaya çıkabilir.

HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ

Göz kapağı şişliği yapan sistemik hastalıklardan bazıları şunlardır;

– Kronik böbrek yetmezliği

– Kalp yetersizliği

– Karaciğer yetersizliği

– Hipertiroidi (zehirli guatr) ;graves hastalığında göz kapağı şişliği ve gözün dışarı doğru itilmiş görüntüsü olabilir.

– Hipotiroidi; tiroid hormonlarının yetersizliği ile seyreden bu durumda göz kapağı şişliği görülebilir.

GÖZ KAPAĞI ŞİŞMESİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Soğuk uygulama

Gözü ve etrafını soğuk suyla yıkamak ya da soğuk bir şeyle kompres yapmak şişliği indirebilir. Bunun için ince bir havlunun içine buz koyup, gözün üstüne tutabilirsiniz. Buzu cilde temas ettirmemeye özen gösterin.

Antihistamin ilaçlar

Göz şişmesi eğer bir alerjiden kaynaklanıyorsa, antihistamin göz damlaları veya ağız yoluyla alınan alerji ilaçları problemi dindirecektir. Doktorunuz ciddi alerjik reaksiyonlar için steroid damlası önerebilir.

Antibiyotik ve antienflamatuar ilaçlar

Göz nezlesi veya oküler herpes gibi enfeksiyonlar ise antivirüs veya antienflamatuar göz damlalarına veya merhemlere iyi cevap verecektir. Antibiyotikler de enfeksiyon durumunda işe yarayacaktır.

Poşet çay

Sıcak suyun içine sokup, çıkarttığınız poşet çayı soğuttuktan sonra gözünüzün üzerine koyabilirsiniz. Ayrıca patates dilimlerini de göz kapağının üstüne koyup, şişliği indirebilirsiniz.